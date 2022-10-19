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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي : كولر يطلب 3 صفقات لـ الأهلي في يناير 2023

كولر
كولر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حدد احتياجاته الفنية في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير لتدعيم الفريق الأحمر بشكل قوي فنيًا.

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وقال الإعلامي محمد فاروق فى تصريحات تليفزيونية: «السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي طلب التعاقد مع 3 صفقات مميزة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير بحيث يضم الفريق جناحين ومهاجمًا صريحا لتدعيم خط الهجوم مع الثلاثي محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن».

وتابع: «تمسك السويسري كولر بضم 3 صفقات في يناير المقبل لصفوف النادي الأهلي خاصة أن فترة الانتقالات الصيفية الماضية لم تسعف النادي في تلبية احتياجاته الفنية بالتعاقد مع لاعبين يحتاجهم الفريق».

 الأهلي أبرم ثلاث صفقات فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالتعاقد مع شادي حسين ومصطفى سعد ميسي من صفوف سيراميكا كليوباترا، وبرونو سافيو البرازيلي القادم من الدورى البوليفي.

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