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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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سجل الهدف الأول شريف رضا مدافع سموحة في مرماه على أثر التسديدة المميزة من شيكابالا نجم نادي الزمالك من الجهة اليسرى فى الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وأضاف الهدف الثاني سامسون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من ضائع بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى.

الفوز جعل الزمالك يحصد أول  ثلاث نقاط في مشوار الحفاظ على لقب الدوري بينما يظل سموحة بلا نقاط.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب الأخير يوم الأحد المقبل الموافق 23 اكتوبر.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويخوض سيراميكا مباراته في ثاني جولات الدوري، طامحًا في استكمال مشوار الانتصارات، بعد أن استهل مشوار بطولة الدوري بفوز كبير على نظيره المصري بثلاثية.

 

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