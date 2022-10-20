عبد ربه: في ناس مش هتستريح غير لما الإسماعيلي يهبط درجة ثانية..فيديو

أكد حسني عبدربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي السابق أن طريقة إدارة نادي الإسماعيلي في الوقت الحالي خاطئة تماماً ولا يجب الصمت على ما يحدث من الجمعية العمومية.

وقال حسني عبدربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" في ناس في نادي الإسماعيلي مش هترتاح غير لما الإسماعيلي ينزل درجة ثانية ونقعد نشحت البونط من الفرق المنافسة".

الاسماعيلي مش عزبة..

وأضاف:" ما يحدث داخل الإسماعيلي من قبل مجلس الإدارة كارثي.. ونادي الإسماعيلي مش عزبة ولا مركز شباب ".