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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد ربه: في ناس مش هتستريح غير لما الإسماعيلي يهبط درجة ثانية..فيديو

صدى البلد

 

أكد حسني عبدربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي السابق أن طريقة إدارة نادي الإسماعيلي في الوقت الحالي خاطئة تماماً ولا يجب الصمت على ما يحدث من الجمعية العمومية.

وقال حسني عبدربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" في ناس في نادي الإسماعيلي مش هترتاح غير لما الإسماعيلي ينزل درجة ثانية ونقعد نشحت البونط من الفرق المنافسة".

الاسماعيلي مش عزبة.. 

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إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

وأضاف:" ما يحدث داخل الإسماعيلي من قبل مجلس الإدارة كارثي.. ونادي الإسماعيلي مش عزبة ولا مركز شباب ".

 

الاسماعيلي الأهلى نادي الإسماعيلي حسني عبد ربه حسنى عبدربه مجلس الادارة

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