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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء. معتدل الحرارة ليلا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه متوقع شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وفرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحياناً مساء على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب ووسط سيناء على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما حالة خليج السويس متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الادارية 31 19

6 اكتوبر 31 19

بنها 30 20

دمنهور 29 19

وادى النطرون 29 19

كفر الشيخ 28 19

بلطيم 27 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 29 20

شبين الكوم 28 19

طنطا 28 19

دمياط 26 21

بورسعيد 28 24

الاسماعيلية 30 18

السويس 29 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 31 20

نخل 29 14

كاترين 25 12

الطور 30 21

طابا 26 17

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 33 23

الاسكندرية 27 19

العلمين 27 18

مطروح 25 17

السلوم 25 16

سيوة 27 15

رأس غارب 31 23

سفاجا 32 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 36 26

حلايب 32 25

أبو رماد 33 25

مرسى حميرة 35 24

أبرق 36 25

جبل علبة 33 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 31 19

بني سويف 31 19

المنيا 31 18

أسيوط 32 17

سوهاج 34 18

قنا 38 21

الأقصر 39 21

أسوان 39 23

الوادى الجديد 34 17

أبوسمبل 38 23

شبورة مائية الأمطار رياح هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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