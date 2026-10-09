قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نجاتها من الحقن القـ.اتلة.. أشهر سجينة أمريكية تواجه صدمة نفسية إثر محاولة إعـ.دام فاشلة
حبس صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة بالتجمع
أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي
هل يجوز الذهاب لشيخ لفك السحر؟.. الإفتاء تجيب
احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أوروبا بالذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر.. اعتقالات وقيود أمنية
زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة
محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب
تمثال ذهبي عارٍ لترامب داخل البرلمان الأوروبي.. الطاعون البرتقالي يثير الجدل
عدم التعامل باحترافية.. الزمالك يرد على تصريحات أهلي بنغازي بشأن فتوح
دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش
قبل 19 يوما من انتخابات الكنيست.. نتنياهو يفتح معركة شرسة على أصوات اليمين
ما اتغيرش.. سعر عيار 24 الآن في الصاغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة بالتجمع

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس صانع محتوى لقيامة بنشر مقاطع فيديو خادشة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القضية 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامة بنشر مقاطع فيديو خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ،وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")

 وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

جهات التحقيق المختصة حبس صانع محتوى فيديو خادشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

أشرف عبادة

الأهلي يتحرك لضم مدافع اتحاد العاصمة ويرصد مليون يورو لحسم الصفقة

ترشيحاتنا

فيتش

برلماني: نظرة فيتش المستقرة رسالة ثقة رغم تحديات التمويل والتضخم والتطورات الإقليمية

مجلس النواب

نواب البرلمان: تثبيت «فيتش» لتصنيف مصر يؤكد مرونة الاقتصاد.. والرهان على تحويل الاستقرار إلى إنتاج واستثمار وفرص عمل

فيتش

برلماني: تثبيت تصنيف مصر يؤكد صلابة الاقتصاد.. والمرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الموارد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد