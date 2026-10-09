شوفت حلم ونفذت جريمتي.. المتهم بإنهاء حياة والديه أمام جهات التحقيق بطنطا.. ومسئول أمني: يدعي الجنون.. صور

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة مصرع أب وزوجته علي يد إبنهما الشاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل



كما ٱمرت جهات التحقيق بحجز الابن المتهم بإنهاء حياه والديه علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من عرض جثمانهما علي الطب الشرعي وعرض المتهم علي جهات فنيه متخصصه في الكشف الطبي والتأكد من سلامه قواه العقليه من عدمه .

كما أفادت مصادر داخل جهات التحقيق ادعاء الشاب المتهم بارتكاب واقعة إنهاء حياة والديه بأنه راي حلم في المنام يأمره بقتلهما والتخلص من حياتهما بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة.

ادعاء الجنون

في المقابل نفي مسئول أمني صحة أقوال الشاب المتهم، مؤكدا أنه اتخذ أساليب للإدعاء الجنون للتهرب من جريمته ووضع تخيلات نفسية تبريرا لما ارتكبه علي حد قوله.

وكان العشرات من الأسر والعائلات بقرية كفر ديما بكفر الزيات بمحافظة الغربية قد شيعوا جنازة الام ضحية نجلها في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية وسط مشاركة جيرانها وأقاربها ودفنت بمقابر أسرتها بمسقط رأسها .

تفاصيل الواقعة

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الضحية بأن الأب الزوج دفن بقريته بمسقط رأسه بنطاق محافظة المنوفية وعدم وجود عزاء بعشق الزوجية بنطاق قرية محلة مرحوم بمركز طنطا .

وكانت قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية شهدت واقعة العثور على جثتين للأب وزوجته في ظروف غامضة عقب وفاتهما بنحو ثلاث ايام وكثفت الاجهزه الامنيه من جهودها لتحديد هوية مرتكب الواقعة وتشير المؤشرات الأولية للابن بارتكاب الواقعة إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثتي الاب والام بطعنات غادرة داخل مسكنهما بقرية محلة مرحوم بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

سقوط المتهم واعترافه بالجريمه



وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من أسرته بسبب خلافات متكررة معهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.