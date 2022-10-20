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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

صدى البلد

عانى قطاع الإنتاج الداجني، خلال الأسابيع الماضية، من أزمة توفير الأعلاف، وهو ما ألقى بظلاله على ارتفاع سعر أرخص نوع بروتين “البيض”، ما يعني أزمة كبيرة للمواطن البسيط الذي يعتمد على البيض في إطعام الأطفال قبل التوجه للمدارس، إلا أنه ومع تدخل الحكومة بدأت انفراجة في أزمة الأعلاف، دون تغيير في أسعار البيض.

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تدخل الحكومة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التواصل مع البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بهدف إيجاد آلية عاجلة لاحتواء المشكلة، وفق الإمكانات المتاحة، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، بدفع جميع الصناعات ومنها صناعة الدواجن، حيث تم التنسيق مع البنك المركزي لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف؛ من أجل دعم صناعة الدواجن.

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قروض ميسرة لصغار المربين

كما زف وزير الزراعة بشرى لصغار المربين، بتوفير تمويل كقروض ميسرة بفائدة 5%، لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلقة؛ بهدف تحسين العائد الاقتصادي وزيادة إنتاج مزارعهم.

وأكد الوزير، أنه لتسهيل الإجراءات تم عمل بروتوكولات مع البنك الأهلي، والبنك الزراعي، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوفير الدعم اللوجستي والفني لصغار المربين.

كما تم دعم صناعة الدواجن بتخفيض أسعار الكهرباء ومساواة مشروعات الإنتاج الداجني المختلفة بأسعار الكهرباء بالنشاط الزراعي، مشددا على تفعيل نظام الزراعة التعاقدية، للتيسير في إتمام التعاقد على توفير محصول الذرة الصفراء المنتجة محليًا؛ حيث تمت زراعة مساحات كبيرة من هذا المحصول لتوريدها لاتحاد منتجي الدواجن ومصانع الأعلاف.

وشدد وزير الزراعة، على أنه تم الاتفاق على تخصيص 44 مليون دولار لتوفير 122 ألف طن صويا تدخل إلي مصر.

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بسبب الاحتكار.. لا تغيير في أسعار البيض

ورغم كل هذه الإجراءات التي قامت بها الدولة، والتي من المفترض أن تؤدي إلي انخفاض واضح فى أسعار الدواجن والبيض، إلا أن بعض التجار الكبار ابقوا على سعر البيض كما هو، بينما رفع البعض من الأسعار في تحد واضح لجهود الحكومة.

وفي ظل مواجهة احتكار التجار للسلعة المهمة للجميع، أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة، توفير البيض بمنافذ الوزارة، وأن سعر كرتونة البيض بـ 70 جنيهًا بالمزرعة، بينما كيلو الدواجن بـ 35 جنيها، وهذا السعر مناسب إلي حد كبير للمستهلك، إلا أنه لا يدر ربحا جيدا للمنتج.

وأشار معاون وزير الزراعة، إلى السعي لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالى يصل الربح كله للمنتج، ويصل البيض بسعر مناسب للمستهلك.

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أسعار البيض بمنافذ الزراعة 

وسجلت أسعار البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة للكرتونة الواحدة 70 جنيها، ليصبح منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%، إلا أن الأسعار في السوبر ماركت لا تزال كما هي، بل وتواصل الارتفاع، حيث سجلت الكرتونة في المحال التجارية 78 جنيه.

وسجلت أسعار البيض الأحمر للكرتونة الواحدة 72 جنيها، في منافذ الوزارة، و 82 جنيها خارجها، بينما تراوح البيض البلدى ما بين 78 و80 جنيهًا، في منافذ الوزارة، و 85 جنيها خارجها.

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