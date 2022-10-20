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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تخفيض ساعات العمل لـ 6 .. قصة مقترح أثار الجدل في مصر

تخفيض ساعات العمل
تخفيض ساعات العمل

أثار مقترح تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات، حالة من الجدل في مصر، حيث تفاعل العديد مع المقترح، فيما رآه البعض غير قابل للتطبيق.. فما القصة؟

طرحت هذا المقترح كاتبة سعودية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، إلا أن هذا المقترح ليس جديدا على المصريين، حيث سبق وطُرح قبل 4 أعوام.

تخفيض ساعات العمل

قالت الكاتبة السعودية مها عبد الله، في تغريدتها، إنه يجب تقليص عدد ساعات العمل إلي 6 ساعات، حيث أن 8 ساعات يوميا هي سرقة مجخفة لعمر الإنسان، لا يتبقي وقتا في يومه ليعيشه، يأكل وينام ليكمل يومه التالي في مقر العمل.

وأضافت الكاتبة السعودية مها عبد الله: "6 ساعات كافية للإنتاج الفعلي، وما يتبقي من اليوم يعود للفرد حتي لا يفقد عقله ونفسه في هذا الاستعباد الوظيفي".

مقترح تخفيض ساعات العمل 

ما موقف الحكومة من التخفيض؟

سبق وتم وطرح هذا المقترح قبل 4 أيام وبالتحديد أكتوبر 2018، عندما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لدراسة مقترح تقليص ساعات العمل اليومية.

ووفقا لمتحدث الوزراء المستشار نادر سعد، حرص المجلس خلال مناقشة المشروع مع الوزارات والمحافظات عدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة لعدم المساس بالأجور.

وأكد سعد وقتها، أنه اتضح بعد الدراسة أن تقليص ساعات العمل اليومية أمر غير مجدي اقتصاديًا، ولن يكون له المردود الذي ينتظره الجميع.

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عدد ساعات العمل في مصر

وفقا للقانون 12 لسنة 2003، المعروف باسم قانون العمل الموحد، يتم تحديد أوقات أو ساعات العمل والراحة بالعمل، حسب المنصوص عليه في العقود المبرمة بين المنشأة والعامل، بحيث لا تزيد ساعات العمل على 8 ساعات.

وتنص المادة 80 من القانون، على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

فيما نصت المادة 81، على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

ويجوز لوزير السلطة المختصة أن يصدر قرارا بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

حالات استثنائية لتخفيض ساعات العمل

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف بمقدار ساعة.

وتنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

1- الموظف ذى الإعاقة.

2- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

3- الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

4- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

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