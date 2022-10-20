عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الرياح تطيح بمديرة مدرسة بالعريش.. سمحت لطالب بتسلق ساري العلم لرفعه

صدى البلد

لا يزال الإهمال يضرب بقوة داخل المدارس المصرية، بعد مرور أقل من شهر على بداية العام الدراسي، رحلت ملك ومنة وبسملة بسبب الإهمال، وانقذ القدر طفل جديد في شمال سيناء، كاد يتسبب في كارثة كبرى، بعدما تسلق ساري العلم في غفلة من إدارة المدرسة، ما تسبب في ثورة ضد مديرية التعليم بالعريش.

txt

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

txt

الفائز هو من يموت.. تريندات حصد الأرواح "لعبة" المراهقين على تيك توك

صورة كادت تتسبب في كارثة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صورة لطالب بمدرسة عبد الخالق حسين للتعليم الأساسي بمدينة العريش، يصعد أعلى ساري لرفع علم مصر.

وتسبب المشهد  في موجة غضب بين كثير من رواد السوشيال ميديا، مطالبين بالتحقيق في كيفية السماح بصعود الطفل على الساري وتعريض حياته للخطر.

txt

العريس حاطط ماكياج.. كيف أفسد الفلتر فرحة بلوجر شهيرة ليلة خطوبتها؟

txt

حرض على إيذاء غير المحجبات.. فصل شاب يعمل بالإمارات وترحيله بسبب قص شعر الفتيات

استبعاد مديرة المدرسة

على الفور، أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن استبعاد مديرة مدرسة ومجازاتها بخصم 7 أيام من راتبها بعد التحقيق معها ونقلها للإدارة التعليمية لما نسب إليها من عدم تنفيذ التعليمات.

وقرر حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء استبعاد حنان محمد صبري مدير مدرسة عبد الخالق حسين، بعد التحقيق معها، ممجازاتها بخصم سبعة أيام من الراتب، ونقلها إلى الإدارة التعليمية، لعدم تنفيذ تعليمات الأمن والسلامة والحفاظ على حياة الطلاب.

txt

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

txt

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

مديرة المدرسة: الطلاب تسابقوا للتسلق

من جانبها، قالت حنان محمد صبري، مدير مدرسة عبد الخالق حسين للتعليم الأساسي، التي تم استبعادها، إنه أثناء مرورها بفناء المدرسة؛ فوجئت بالتفاف العلم حول الساري، وهو أمر متكرر بسبب سرعة الرياح.

وأكدت أنها طلبت من أحد المعلمين المُصاحبين لها؛ استدعاء المسؤول عن الأمن من أجل الصعود ورفع العلم المصري مرة أخرى.

وأضافت أنها أثناء حديثها مع المعلم، تصادف وجود عدد من الطلاب بالفناء، وما أن تبادر إلى أسماعهم حديثها حتى تسابقوا إلى الساري من أجل الصعود إليه، لافتة إلى أنها منعتهم لكنهم لم يستمعوا لها، وفوجئت بأحد الطلاب يصعد إلى الساري بخفة وسُرعة كبيرة، ويقوم برفع العلم مرة أخرى.

txt

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

txt

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

لا ارضى بتنكيس علم بلدي

ودافعت المديرة عن موقفها قائلة: "أنا لا أرضى إن علم مصر يتم تنكيسه، أو يقع على الأرض، دائمًا ما يلتف العلم حول الساري، لأن الرياح شديدة للغاية في المنطقة".

وأضافت مديرة مدرسة عبد الخالق حسين للتعليم الأساسي المستبعدة، أن من صوّر الطالب أثناء صعوده إلى الساري؛ حرص على التقاط بعض الصور للطالب من زاوية تظهر أن الساري مُرتفع للغاية، مؤكدة أنه ليس كما ظهر بالصور، قائلة: "اللي صوّر الطالب حاول يصوره من زاوية تبين إن الساري ارتفاعه كبير".

txt

ماتت بسملة وتبقى اسمها على قاعة بمدرستها.. القصة الكاملة لمأساة تلميذة الدقهلية

txt

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

أُصبت بأذى نفسي بعد 32 سنة خدمة

وأعربت المديرة عن أسفها وشعورها بالحزن والاستياء، بعدما تم تحويلها للتحقيق واستبعادها من منصبها، وخصم 7 أيام من راتبها، موضحة أنها أصيبت بأذى نفسي كبير، خاصة أنها خدمت طوال 32 عاما، وأخرجت الكثير من الأجيال.

وأضافت المديرة: "تم استبعادي وخصم 7 أيام والتحقيق معي، وده تسبب في أذى معنوي ونفسي ليا، أنا بأسف على نفسي، وزعلانة مع آخر خدمتي في التعليم أخرج بجزاء وفاضلي سنة على المعاش، على مدار 32 سنة خدمة في التعليم؛ لم أتهاون في حق من حقوق أي طالب، طول عمري بحب الطلبة وبعتبرهم زي أولادي".

لا يفوتك

txt

200 وظيفة يوميًا.. قصة شاب تطوع مجانًا لمساعدة الباحثين عن فرص عمل

txt

أمه قالتلي ريحتك بصل.. نيرمين الفقي وحكايات زواج لم يكتمل

txt

في لايف على فيسبوك.. زوجة تكتشف أن لها ضُرة فكيف تصرفت| شاهد

txt

منهم 5 أساسيين..ما سبب استبعاد 14 لاعبا من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي؟

txt

حادث سير أنهى حياته.. من هو مغني الراب كريم مدحت ؟

txt

ورطة في الدوري.. شبح الغياب يهدد لاعبي الأهلي والزمالك التوانسة.. تفاصيل

txt

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

txt

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

txt

مفاجأة.. 3 أسباب حرمت محمد صلاح من الكرة الذهبية

txt

أخفت مرضها عن الجميع.. تفاصيل مؤلمة حول وفاة بطلة مسلسل وعد إبليس

الرياح تطيح بمديرة مدرسة العريش تسلق ساري العلم مدرسة عبد الخالق حسين مدينة العريش ملك منت بسملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء 

أمطار رعدية.. مفاجأة أول يوم دراسي الأسبوع المقبل

بعد صابونة محمد رمضان|لا تفوتك أسعار أغرب وأغلى 26 شيئا ذهبيا بالعالم

ترشيحاتنا

حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء.. علي جمعة يوضح

إضراب شامل واشتباكات عنيفة.. ماذا يحدث بالقدس والضفة عقب استشهاد عدي التميمي؟

رئيس الوزراء يصل ميدان التحرير لافتتاح مشروع كايرو بايك

الولايات المتحدة.. اعتقال شخص في محيط الكونجرس يحمل مسدسين وبندقية

وفقا لمشروع القانون.. 12 اختصاصا للهيئة العامة لإعادة تنظيم النقل النهرى

قومي المرأة يهنئ نوران جوهر لفوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرياح تطيح بمديرة مدرسة بالعريش.. سمحت لطالب بتسلق ساري العلم لرفعه

تصيب 70% من المرضى.. أعراض شائعة تنذر بسرطان البنكرياس يتجاهلها الكثيرون

بملابس محتشمة.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تثير الجدل| شاهد

طريقة عمل مربى البلح .. بمذاق لا يقاوم

فيديو

مصطفى كامل يضع ضوابط لأغاني المهرجانات.. مش جاي أقطع عيش حد.. وكنت هتخانق مع مراتي بسببها

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ