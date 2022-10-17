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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

سامر المدني
سامر المدني

تحولت الأغاني الشعبية التي يغنيها مؤدي المهرجانات سامر المدني إلى واقع يعيشه من الضرب والسحل والعلاقات النسائية، ألقت به في النهاية إلى الحبس.. فما القصة؟

تصدر سامر المدني ووالده عناوين الأخبار خلال الساعات الماضية، بعد القبض عليهما على خلفية اعتدائهما على شاب، الأمر الذي أثار حالة من الجدل خاصة في ظل تضارب الاتهامات والأقاويل الخاصة بسبب الاعتداء.

 

القبض على سامر المدني

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على مؤدي المهرجانات سامر المدني ووالده عمرو المدني، على خلفية بلاغ مقدم ضدهما من ربة منزل بعد اعتداء الطرفين على شقيقها.

وقررت النيابة العامة، حبس سامر ووالده بتهمة الاعتداء على شقيق طليقة الثاني، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

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سبب القبض على سامر المدني

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه سامر المدني ووالده بالاعتداء على شقيقها وتصويره خلال الاعتداء عليه.

وذكرت مقدمة البلاغ أنها تزوجت من والد المطرب سرا، وأن خلافات بينهما بسبب الزواج أدت إلى اعتداء المطرب ووالده على شقيقها أمام مسكنهما.

 

علاقات نسائية بالطالبية

فيما أفادت تقارير صحفية، أن اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بتورط مؤدي مهرجانات وشخصان آخران معه في علاقات نسائية بالطالبية.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع الغرب، تبين قيام مؤدي مهرجانات يدعى سامر المدني ووالده وشخص آخر لتورطهم في علاقات نسائية والقيام بتصويرهم.

 

من هو سامر المدني؟

يعد سامر المدني من أصغر مطربي المهرجانات سنا، حيث يبلغ من العمر 18 عاما.

بدأ سامر مشواره مع السوشيال ميديا من خلال تطبيق تيك توك، كما قام بغناء عدد من أغاني المهرجانات عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

 

وصل عدد متابعيه لـ 2 مليون متابع عبر تطبيق إنستجرام، أما قناته الرسمية بموقع يوتيوب فقد وصل عدد المشتركين بها لحوالي 4 ملايين مشترك.

 

لم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها الجدل، حيث سبق وأثار سامر المدني، الجدل بصورة له نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ظهر فيها أمام سيارته الجديدة "رينج روفر" والتي يقترب سعرها من 3 ملايين جنيه، وتحمل لوحة معدنية مميزة بحرف واحد ورقم واحد.

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