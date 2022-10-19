منهم 5 أساسيين..ما سبب استبعاد 14 لاعبا من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي؟

ينتظر النادي الأهلي انطلاقته الأولى في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز، أمام نظيره الإسماعيلي في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، باستاد الجيش المصري ببرج العرب.

الإسماعيلي للعام الثالث

وتأتي انطلاقة الأهلي أمام الإسماعيلي للعام الثالث على التوالي، حيث التقى الأهلي والإسماعيلي خلال الموسمين الماضيين في المباراة الافتتاحية، وفاز الأهلي في المباراتين لكنه لم يفز بلقب الدوري.

قائمة الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة ، 21 لاعباً ، هم : محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير ، ايمن أشرف ، محمود متولي ، محمد عبد المنعم ، على معلول ، محمد هاني ، أكرم توفيق ، كريم فؤاد ، حمدي فتحي ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات ، أحمد عبد القادر ، برونو سافيو ، طاهر محمند طاهر ، محمد شريف ، حسام حسن وشادي حسين.

غياب 14 لاعبًا

شهدت القائمة التي تم إعلانها ظهر أمس الثلاثاء، غياب رامي ربيعة وحمزة علاء ومحمد مغربي ومحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري ومصطفى سعد ميسي وزياد طارق وبيرسي تاو وعمار حمدي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمود كهربا.

ما سبب الاستبعاد ؟

وعلى الرغم من كثرة اللاعبين الذيم لم يستعن بهم كولر في أولى مباريات الدوري لكن غياب الكثير من اللاعبين كانت له أسبابه لدى المدير الفني مارسيل كولر.

ويغيب كل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد فخري ومحمد محمود وزياد طارق عن الفريق لأسباب فنية حيث لم يستعن بهم المدير الفني في مباراة الاتحاد المنستيري التونسي.

أما غياب بيرسي تاو فجاء بسبب عدم استعادة جاهزيته بالكامل وكذلك عمار حمدي لاعب وسط الفريق.

ويغيب كل من حمزة علاء ومحمد مغربي وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد أشرف ومصطفى سعد ميسي لانضمامهم لمعسكر منتخب مصر الأوليمبي الذي يبدأ اليوم.

أما غياب محمود كهربا فيأتي بسبب الإيقاف المفروض عليه بسبب عقوبة نادي الزمالك.