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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حادث سير أنهى حياته.. من هو مغني الراب كريم مدحت ؟

مغني الراب كريم مدحت
مغني الراب كريم مدحت

تصدر مغني الراب الشاب كريم مدحت، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد خبر وفاته في حاث عن عمر 22 عام.. فما القصة؟

وكتبت صديقة والدته عبر الفيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى ابن أختي وحبيبتي وعشرة عمري حبيبي كريم مدحت".

سبب وفاة كريم مدحت

توفي الرابر الشاب كريم مدحت، فجر اليوم الثلاثاء، إثر حادث سيارة بمدينة العبور، حيث أقيمت صلاة الجنازة عصر اليوم بالمسجد الكبير بمدينة العبور.

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مغنو الراب ينعون كريم مدحت

وحرص عدد من مغني الراب على نعى الفنان الراحل الشاب كريم مدحت بكلمات مؤثرة عبر حسابتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

كتب ويجز :«بكثير من الحزن أنعي عائلة الفنان كريم مدحت وأصدقائه، الله يصبركم على البلاء، ونسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله ،الله يرحمه ويغفرله ويسامحه».

وشارك أبيوسف، صورة كريم مدحت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتب: «انتقل إلى رحمة الله أخونا وزمينا كريم مدحت أدعو له بالرحمة».

فيما كتب مغني الراب أبو الأنوار عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»: «انتقل إلى رحمة الله تعالى أخويا وصديقي كريم مدحت، يا رب اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة».

من هو كريم مدحت؟

ولد كريم مدحت في 2 يوليو عام 2000 بالقاهرة، وبدأ مسيرته في غناء الراب عام 2018 تحت اسم "Red Eye" قبل أن يستقر على استخدام اسمه الحقيقي.

بدأ كريم مدحت كتابة وصناعة الأغاني في 2018، ليطرح 16 أغنية، أخرهم "جاية في بالي" التي صدرت يوم 6 أكتوبر.

ومن أشهر أعمال المطرب الراحل: "الغلطة، كلاكس، اركن، تعابين، إيفرست" وغيرها.

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الأغنية الأخيرة لـ كريم مدحت

كانت آخر الأعمال الذي طرحها منذ أيام قبل وفاته أغنية «جاية في بالي»، التي طرحها عبر قناته على «يوتيوب» يوم 6 أكتوبر الجاري.

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