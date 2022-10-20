مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

لا زال مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يثير الجدل كل مباراة بسبب عدد اللاعبين الذين يعتمد عليهم واللاعبين المستبعدين من قائمة اختياراته والتي تضم نجوما كبيرة.

كولر قبيل مباراة الإسماعيلي أعلن قائمة المباراة التي خلت من 14 لاعبًا استبعدهم وعلى رأسهم بيرسي تاو ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد محمود وزياد طارق ومصطفى سعد ميسي وعمار حمدي.

وعلى الرغم من عبور الأهلي من المباراة الأولى أمام الإسماعيلي بـ 3 نقاط، لكن بعض الأنباء المتواترة أكدت انزعاج بعض النجوم من استبعادهم من المشاركة، لكن كولر وعد الجميع بالفرصة مع تتابع المباريات والبطولات التي يشارك فيها الفريق.

استعدادات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته لخوض الحصص التدريبية استعدادًا لمباراة أسوان القادمة في الدوري يوم الأحد 23 أكتوبر، ومن بعدها مباراة السوبر 28 أكتوبر.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية صورًا من تدريبات الفريق تحت عنوان: “العمل مستمر على ملعب التتش”.

ويجد مارسيل كولر في مباراة أسوان المقبلة فرصة مواتية للتحضير لمباراة السوبر حيث سيتضح من خلال تكتيك المباراة واختياراته لـ اللاعبين التشكيل الأساسي والشكل الذي سيخوض به المباراة.

بيرسي تاو.. ورقة كولر الرابحة

ووفقًا لتقارير عدة فإن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر مقتنع بإمكانيات اللاعب بيرسي تاو، ويعمل على تحضيره لمباراة السوبر.

بيرسي تاو

ويخفى عن الكثيرين الدور الذي سيعتمد من خلاله كولر على بيرسي تاو، باعتبار أن اللاعب يجيد اللعب في مراكز الجناح والهجوم وصناعة اللعب، وهو ما يمثل ورقة رابحة قد يفاجئ بها كولر فريق الزمالك.

وإذا اعتمد كولر على بيرسي تاو أو منحه بعض الوقت في مباراة أسوان، فستكون مشاركة تاو أكيدة في مباراة السوبر في الإمارات.

موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت، وقنوات أبو ظبي الرياضية.

ملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

آخر مباراة في كأس السوبر بين الأهلي والزمالك أقيمت على ملعب محمد بن زايد "الجزيرة" الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج.

وتقام مباراة السوبر المقبلة بين الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد الذي يسع لـ 25 ألف متفرج فقط.

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