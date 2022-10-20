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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أقسم بالله هو.. ماذا فعل سعد سمير مع الحكم في الدوري المصري

سعد سمير
سعد سمير

واحدة من طرائف الدوري المصري، حدثت اليوم الخميس، كان بطلها اللاعب سعد سمير مدافع وقائد فريق فيوتشر خلال مبارة فريقه أمام حرس الحدود في الجولة الأولى من الدوري.. فماذا حدث؟

انتهت المباراة في وقت سابق من مساء اليوم، بفوز فريق فيوتشر على نظيره حرس الحدود بهدفين نظيفين، أحرزهما عمر السعيد والحاج باري.

واقعة سعد سمير

شهدت المباراة في دقائقها الأخيرة، واقعة طريفة بين اللاعب سعد سمير وحكم المباراة، حيث أعطاه الأخير كارت أصفر بعد كرة مشتركة مع لاعب حرس الحدود، إلا أن سعد سمير أنكر قيامه بالتدخل على لاعب الحرس.

جاءت هذه الواقعة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، المقدر بخمس دقائق، حيث كانت تدخل مشترك بين لاعبي فريق فيوتشر ولاعب حرس الحدود.

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أقسم بالله هو

قام أحد لاعبي فيوتشر المشتركين في الكرة بعرقلة لاعب حرس الحدود وتسبب في فاول، تلقى على إثره سعد سمير إنذارا، ليقول للحكم: "أقسم بالله هو مش انا.. اقسم بالله هو"، إلا أن الحكم لم يتراجع عن قراراه.

كان لاعبي فيوتشر المشتركين في الكرة هما سعد سمير ومهند لاشين، وبالنظر إلى الإعادة، تبين أن الأخير هو من تسبب في الفاول وقام بعرقلة لاعب حرس الحدود، كما أكد سعد سمير للحكم.

ومن المعروف عن اللاعب سعد سمير، أنه دائم الهزار ويفعل "المقالب" في زملائه دائما، ولعل ذلك هو من جعل الحكم يتمسك بقرار دون الرجوع لتقنية "الفار"، ظنا منه بأن حديث سعد سمير "دعابة" وليس صحيحا.

مبارة فيوتشر وحرس الحدود

افتتح الفريق الاول لكرة القدم بنادي فيوتشر مشواره في الدوري المصري بالفوز على حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس في الجولة الأولى من الدوري، على ستاد المكس.

واحرز هدف فيوتشر الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة الـ75 من زمن المباراة، وأضاف الحاج باري هدف فيوتشر الثاني في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة، حصد فيوتشر ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما يظل حرس الحدود بدون رصيد من النقاط.

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