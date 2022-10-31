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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

على بعد 6 أهداف.. كم مباراة يحتاجها صلاح ليصبح الهداف التاريخي لـ ليفربول؟

صدى البلد

يومًا بعد يوم، يثبت الملك المصري محمد صلاح، أنه أحد أفضل المهاجمين في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، على الرغم من كونه جناح في المقام الأول، إلا أن رغبة صلاح وعمله الدائم على تحسين قدراته الهجومية، جعله أحد أهم المهاجمين في العالم وليس في الدوري الإنجليزي فحسب، وفي ليفربول بات على مقربة من أن يصبح الهداف التاريخي للريدز بالدوري.

 

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6 أهداف تفصل صلاح عن اللقب

أحرز صلاح 122 هدفا مع ليفربول بالبريميرليج، منذ أن انتقل إلى الفريق قادما من روما الإيطالي عام 2017.

دخل صلاح بأهدافه قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول بالدوري، متخطيا ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، وعلى بعد 6 أهداف فقط من الاسطورة روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفا، وتبقى ميزة صلاح أنه لايزال في الملعب.

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أعلى معدل تهديفي في الريدز

وفقا للإحصاءات التي اعلنها ليفربول، فإن معدل أهداف محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 0.64 هدفًا في المباراة الواحدة، وهو المعدل الأكبر بين هدافي الريدز في التاريخ.

يأتي في المركز الثاني الاورجوياني لويس سواريز بـ0.63 هدفًا لكل مباراة، وفي المركز الثالث مايكل أوين، ثم روبي فاولر، وفي المركز الخامس يتواجد ستيفين جيرارد.

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كم مباراة يحتاجها صلاح ليصبح الهداف التاريخي؟

يحتاج محمد صلاح إلى الاستمرار على نفس المعدل التهديفي، للوصول إلى اللقب بعد 10 مباريات فقط.

ويستطيع صلاح تقليص عدد المباريات في حال أحرز أكثر من هدف في مباراة واحدة، وهو أمر اعتاد صلاح على فعله في المواسم السابقة بتسجيل أكثر من هاتريك في عدة مباريات.

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غليان في ليفربول

ذكرت تقارير إعلامية رياضية، أن نادي ليفربول بول يعيش حالة من الغليان، عقب الخسارة على ملعبه من نادي ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الاول.

ودفعت الهزيمة الجديدة الفريق إلى التراجع إلى المركز التاسع بفارق 15 نقطة عن المتصدر ارسنال، و 13 نقطة عن غريمه التقليدي مانشستر سيتي.

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الابتعاد عن دوري أبطال أوروبا

الكارثة الحقيقية التي يتحدث عنها جمهور الريدز، هو اتساع الفارق بين ليفربول ونيوكاسل صاحب المركز الرابع الى 8 نقاط.

ويعني ذلك أن ليفربول ابتعد كثيرا عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة أن الفريق يكسب مباراة ويخسر أخرى، بصورة عجيبة ومن فرق صغيرة.

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بقاء صلاح مرهون بدوري الابطال

أوضحت تقارير، نقلا عن مصادر في إدارة الريدز، أن نادي ليفربول بدأ في التجهيز لخطة تطبق حال عدم صعود الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

واشارت إلى أن أهم بنود هذه الخطة، تتمثل في التخلص من بعض اللاعبين أصحاب الرواتب العالية في الفريق للتقليل من سقف الرواتب، التي تسبب ضغطا على ميزانية النادي، وفي مقدمتهم صلاح الأعلى أجرا بين لاعبي ليفربول، بعد أن تم تجديد تعاقده في الصيف الماضي حتى عام 2025.

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برشلونة ينافس اليوفي لضم صلاح

شددت التقارير الصحفية - وفقا للمصادر داخل ادارة ليفربول - على أن النادي قد يوافق على بيع محمد صلاح حال وصول عرض مالي مناسب، بنسبه تتراوح ما بين 60 إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

وأبدت أندية أوروبية اهتماماً بضم محمد صلاح قبل بداية الموسم، وعلى رأسها نادى ريال مدريد الإسبانى الذي كان قاب قوسين أو أدنى من ضم كيليان مبابى نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى قبل أن تفشل الصفقة.

كما يجهز  نادى يوفنتوس الايطالي، عرضا مناسبا لكابتن الفراعنة، للفوز بخدماته في ظل تراجع مستوى فريق السيدة العجوز في الآونة الأخيرة.

اما برشلونة، الذي تراجعت اسهمه كثيرا في الفترة الأخيرة، فبدأ في التفكير بجدية في الاستعانة بالجناح المصري ليلعب بجوار ليفاندوفسكي، لتعويض الاخفاقات التي طالته مؤخرا.

ويعتبر فريق نيوكاسل الإنجليزى من أكثر الفرق التي ترغب في الحصول على خدمات محمد صلاح، حيث يطمح الفريق الإنجليزى لتحقيق نتائج إيجابية في الدورى الإنجليزى بعد تغيير إدارته، التي فتحت المجال لضم صلاح في أي وقت بمبلغ وصفته الصحف الإنجليزية بالخرافي.

 

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