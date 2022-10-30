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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

انتهت مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، بفوز الأهلي بلقب السوبر رقم 12 في تاريخه ليحرم الزمالك من ثلاثية تاريخية سعى الفريق الأبيض لتحقيقها على حساب المارد الأحمر.

 

أقيمت المباراة يوم الجمعة الماضي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمام 25 ألف متفرج من جمهور الفريقين.

 

وأحرز الأهداف في المباراة كل من البرازيلي برونو سافيو لاعب وسط الأهلي، وكريم فؤاد ظهير الفريق الذي حل بديلًا في الشوط الثاني.

وينتظر الأهلي والزمالك منافسات على المستوى المحلي في الدوري المصري وكأس مصر، بينما المواجهات الساخنة ستكون في دوري أبطال إفريقيا، حيث من المرجح أن يلتقي الفريقان في أكثر من مناسبة وفقًا لتصنيف كل فريق.

 

الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 

بدأ الأهلي منافسات البطولة من دول الـ 32 بمواجهة قوية مع الاتحاد المنستيري التونسي حيث فاز ذهابًا وإيابَا في أولى مواجهات كولر الرسمية مع الفريق.

واحتل الأهلي صدارة التصنيف الإفريقي ما سيجعله على رأس أحد المجموعات الأربعة في دور الـ 16.

 

الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 

الزمالك جاء في التصنيف الثاني بعد تجاوز عقبة فريق فلامبو البوروندي بسهولة في مباراتين في القاهرة ذهابا وإيابا.

وانتصر الزمالك على فلامبو بمجموع 6 / 1 في المباراتين ليصعد إلى دور الـ 16 ولكن في التصنيف الثاني.

 

تصنيف الفرق المتأهلة لدور الـ 16 

وضع التصنيف الإفريقي للأندية الأهلي في التصنيف الأول، بينما جاء الزمالك في التصنيف الثاني، الأمر الذي قد يقرب الفريقين من مواجهتين محتملتين في دور المجموعات. 

التصنيف الأول: الأهلي المصري – الوداد المغربي – الترجي التونسي – الرجاء المغربي.

التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب أفريقي – الزمالك المصري – بيترو دي لواندا الأنجولي – حوريا الغيني.

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني – شباب بلوزداد الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري – الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني – المريخ السوداني – فايبرز الأوغندي –  فيتا كلوب الكونغولي.

 

احتماليات مواجهة الأهلي والزمالك 

تزيد احتمالية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، بسبب وجود الأهلي على رأس مجموعة، وقد تضع القرعة الزمالك مع الأهلي في نفس المجموعة بنسبة 25 % كتصنيف ثاني، وهو ما يعني مواجهتين بين الفريقين.

وفي الأدوار الإقصائية في حال لم يجتمع الفريقان في مجموعة واحدة وصعد أحدهما متصدرًا والآخر وصيفًا، ستكون احتمالية المواجهة بينهما بنسبة 50 % في مباراتين اقصائيتين.

واذا لم يلتقيا الفريقان في هذا الدور وصعدا للمربع الذهبي فستكون مواجهة حتمية في الدور قبل النهائي أو النهائي.

 

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 

سيجري تقسيم الفرق لاختيار 4 مجموعات، وفقًا للتصنيف المعمول يه في الكاف، ويصعد من خلالها المتصدر والوصيف لدور الثمانية.

ومن المقرر أن تجرى القرعة في الشهر المقبل في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في القاهرة. 

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