بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

بعد أن أصدر البنك المركزي، حزمة من القرارات الجديدة، الخميس الماضي، منها زيادة أسعار الفائدة زيادة استثنائية بقيمة 2%، تساءل الكثير من المواطنين عن حدود السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي.

تساءل الكثير من المواطنين أيضًا بعد حزمة القرارات التي اطلقها البنك المركزي المصري في ضوء النهوض بالاقتصاد المصري، عن هل سيكون هناك ارتفاع في قيمة رسوم السحب من ماكينة الصرف الآلي ATM؟.

قرار رسوم السحب من ماكينة الصرف الآلي ATM

اقر البنك المركزي المصري، أن تكون عمولة السحب النقدي من ماكينة الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك المصدرة من بنوك أخرى من قيمة تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات كحد أقصى، إلى جانب قرار زيادة حد السحب اليوم من الماكينات للبطاقات الصادرة عن بنوك مختلفة إلى 4000 آلاف جنيه.

نص قرار البنك المركزي على أن تكون حدود السحب اليوم من ماكينات الصرف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري، كما كان معمولاً به من قبل، وتعديل زيادة حدود السحب اليومي للأفراد من فروع البنوك ليصل الحد الأقصى إلى 150 ألف جنيه مصري، بدلاً من 50 ألف جنيه.

رسوم السحب من ماكينة ATM للبنوك المختلفة

البنك الأهلي المصري 5 جنيهات

بنك مصر 6 جنيهات

بنك الإسكان والتعمير 5 جنيهات

بنك القاهرة 7 جنيهات

بنك الإسكندرية 10 جنيهات

بنك QNB رسوم السحب من الماكينة 5 جنيهات

بنك كريدي أجريكول 6 جنيهات

البنك الافريقي الدولي 8 جنيهات للسحب من الماكينة

بنك إتش إس بي سي 10 جنيهات

رسوم الاستعلام عن الرصيد من بطاقات ATM

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بإيقاف تحصيل رسوم السحب النقدي على الاستعلام عن الرصدي من ماكينات الصرف الآلي ATM وذلك في حال طلب إيصال ورقي في محاولة لسد جزء من تكاليف تشغيل الماكينات.