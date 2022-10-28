100غرزة وتهشم بالرأس.. أسرة طالب تعتدي على معلمة لخطأ لم ترتكبه|التفاصيل الكاملة

واقعة يكاد لا يصدقها عقل، فبسبب خطأ اقترفه الأهالي في حق ابنهم، دفعت معلمة في إحدى مدارس قرية كفر الدوار بالبحيرة ثمنها، دون أن تدري خطأها، بـ 100 غرزة جراحية وتهشم في الرأس ودفعت المعلمة في مدرسة الستيني التجريبية بكفر الدوار ثمن الخطأ الذي لم ترتكبه.

اسرة بالبحيرة تتهجم على معلمة لعدم عودة ابنهم للمنزل

بعد انتهاء اليوم الدراسي في مدرسة “الستيني” التجريبية المشتركة، انتظرت أسرة أحد الطلاب عودته إلى المنزل إلا انه لم يعد في موعده، ما دفع أسرة الطالب بالذهاب إلى المدرسة والاشتباك مع المعلمة التي خرجت للبحث عنه في محاولة لإعادته إلى أسرته ومدير المدرسة.

بينما كان أولياء امر الطالب المفقود في المدرسة يبحثون عن ابنهم، تبين أنه استقل أتوبيسا بالخطأ تعاقد معه أولياء الأمور، وليس للمدرسة علاقة به لعدم وجود أتوبيسات خاصة بها، إلا ان الأسرة لم تهتم للأمر وقامت بالتعدي بالضرب المبرح على المعلمة.

100 غرزة وتهشم بالرأس عقاب معلمة على خطأ لم ترتكبه

انهال أولياء أمر الطالب المفقود نتيجة استقلاله اتوبيسا تعاقدوا معه بالخطأ، على المعلمة ومدير مدرسة الستيني التجريبية المشتركة بالضرب، حتى أُصيبت بجروح خطيرة في الوجه وتهشم في الرأس.

عاقبت أسرة الطفل المتغيب المعلمة على خطأهم بالتعاقد مع أتوبيس خاطئ!!، وانهالوا عليها بالضرب المبرح ما تسبب في تعرضها لـ 100 غرزة جراحية في محاولة لعلاج جروحها الخطيرة في الوجه والتهشم في الرأس.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد أسرة الطالب

تلقت غرفة النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله، الأمين العام للنقابة، تقريرًا من النقابة الفرعية بكفر الدوار، يفيد بتعرض معلمة ومدير مدرسة الستيني التجريبية المشتركة لإصابات جسدية خطيرة، نتيجة تعرضها للضرب المبرح من أسرة طالب تغيب عن العودة إلى منزله، واحتاجت المعلمة لـ 100 غرزة جراحية، وتعرضت لتهشم في الرأس.

تم عمل محضر بقسم شرطة كفر الدوار لإثبات الحالة، ونقل المعلمة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتولي محامي النقابة الفرعية متابعة محضر الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أسرة الطالب، ورفع دعوى قضائية للحفاظ على حق المعلمة ومدير المدرسة القانوني والادبي.