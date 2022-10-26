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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قالولي روح موت.. حكايات وراء تفكير جورج وسوف اعتزال الغناء

جورج وسوف
جورج وسوف

احتل المطرب جورج وسوف، التريند خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في أحد اللقاءات التليفزيونية، وتصريحاته المثيرة عن حقيقة تفكيره في الاعتزال، وحقيقة إلغاء حفلته في الإسكندرية والشائعات التي تطارده.

يتعرض المطرب جورج وسوف للكثير من الشائعات التي لطالما تطارده على الرغم من تجاهلها بشكل مستمر، إلا أنه وأخيرًا قرر التحدث عن الأمر، وهل حقًا سيعتزل الغناء؟ 

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هل يعتزل جورج وسوف الغناء؟ 

نصح الكثير من الأشخاص المطرب جورج وسوف، باعتزال الغناء، حتى أن أحدهم قال له “ روح موت أو انتحر”، مشددًا على أنه لم يفكر أبدًا في الاعتزال، موضحًا في إحدى اللقاءات التليفزيونية “ ربنا خلقني علشان أغني وأنا مستمتع، وربنا خلقني في الدنيا علشان أعطي في الدنيا، وأنا مش هعتزل أبدًا، وفيه حد قالي روح موت أو انتحر، طول ما ربنا مديني القدرة أنا مش هعتزل”.

وتابع “ أنا بغني للعاشق وللغلبان واللي ساب حبيبه واللي مسافر ولكل الناس، وبغني بـ إحساس كأني مكانه والجمهور عشقي وكل حياتي”.

رأي جورج وسوف في لون الأغاني الشبابية الحالية 

يتابع المطرب جورج وسوف مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، وأنه يتابع الأغاني الشبابية الحديثة باستمرار، مؤكدًا خلال اللقاء التليفزيوني “ أنا مش ضد أي لون غنائي موجود حاليًا، وأنا معاهم لأني لازم أعاصرهم ولو عملت حاجة غير كدة تبقى مصيبة”.

حقيقة إلغاء حفل جورج وسوف في الإسكندرية 

جورج وسوف

طالت الشائعات المطرب جورج وسوف كما تطارده غالبًا، حتى انتشرت أنباء عن إلغاء حفله المقرر إقامته يوم السبت المقبل 29 أكتوبر، في أليكس أرينا بجويل فيستيفال، إلا أنه نفى تمامًا إلغاء الحفل.

وأكد جورج وسوف، خلال اللقاء التليفزيوني، على أن كل الاستعدادات لتنظيم الحفل جارية، واقتربت التذاكر على النفاذ، إلى جانب إعلان الشركة المنظمة عن توفير تذاكر مخفضة السعر بقيمة 300 جنيه.

تتراوح أسعار تذاكر حفل المطرب جورج وسوف في الإسكندرية بين 500 و1000 و6000 جنيه للفرد، و50000 لـ 10 أفراد.

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