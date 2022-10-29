ماذا بينه وبين الله.. التفاصيل الكاملة لوفاة أردني ساجدًا في المسجد| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، فيديو للحظة وفاة رجل أربعيني في المسجد، حيث لاقى - الفيديو- تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا.

وحصد الفيديو المزيد من الإعجاب والمشاركات وكذلك المشاهدات، حيث دعا المتابعون ورواد مواقع التواصل لهذا الرجل بالرحمة، وتسائل البعض: ماذا بين الرجل وربه حتى يتوفى وهو ساجدا؟

وفاة رجل في المسجد

وحدثت هذه الواقعة في الأردن وبالتحديد في أحد مساجد العاصمة عمان، حيث وثقت إحدى كاميرات المراقبة في المسجد، فيديو يظهر لحظات وفاة رجل أربعيني خلال سجوده.

وأظهر فيديو كاميرات المراقبة في المسجد، والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سجود المصلين وبينهم الرجل الأربعيني عماد العبيدي، الذي كان واقفا في أحد الصفوف الخلفية.

توفى في السجدة الأخيرة

ووفقا للفيديو المتداول، ظهر العبيدي وهو يترنح في الركعة الثالثة والأخيرة من صلاة المغرب، حيث قام من ركعته وهو يتحامل على نفسه ثم سجد مع المصلين لكنه لم يتمكن من النهوض مجددا لتكون هذه سجدته الأخيرة.

ولاحظ بعض المصلين أن هناك أمراً ما حصل له خاصة وأنه افترش الأرض خلال السجود، لذا قام أحد المصلين من خلفه ليتفقده وإذ به فارق الحياة في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب.

أما الغريب في الواقعة والذي ظهر في الفيديو، هو ردة فعل الرجل الموجود إلى جانبه، حيث نظر إليه وهو مغشيا عليه على الأرض، ثم عاد وأكمل صلاته وكأن شيئا لم يكن.

حسن الخاتمة

وأثار فيديو لحظة وفاة الأردني عماد العبيدي، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الأردن، حيث دعا له الجميع بالرحمة والمغفرة، خاصة وإنه مات ساجدا.

ووفقا للعلماء والفقهاء، فإن وفاة المرء في السجود علامة من علامات حسن الخاتمة، التي يدعى بها الكثيرين، ومن يستجب له الله يرزقه هذه العلامة، فعندما يموت المرء يُبعث لما كان عليه أثناء الوفاة.

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