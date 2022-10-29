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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تقلبات جوية بالقاهرة والمحافظات.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم

صدى البلد

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية تقلبات جوية، فيوم يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، واليوم التالي نجد هناك انخفاض فيها وسقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، ما سبب حالة من الحيرة عند المواطنين.

كشر فصل الخريف يوم الثلاثاء الماضي عن انيابه، وفاجئنا جميعًا بهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق منها القاهرة الكبرى والقاهرة الجديدة، إلى جانب أصوات الرعد ومشهد البرق الذي ملئ سماء هذا اليوم، فبات هناك تسائل من الجميع عن التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تحدث واماكن سقوط الأمطار؟ 

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هل من المتوقع سقوط أمطار اليوم؟

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسود الأجواء، اليوم السبت، أجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد، تكون لطيفة في أول الليل مائل للبرودة في آخره، إلا انه هناك فرص لسقوط الأمطار على العديد من المناطق.

أماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على  مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الدلتا وبعض السواحل الشمالية الغربية، وقد تصل إلى القاهرة، ويتخللها بعض الخلايا الرعدية الخفيفة على الشمال الشرقي «العريش».

حالة الطقس اليوم 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري واللقاهرة وشمال السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وسيناء، ويكون الطقس معتدل ليلاً مائل للبرودة في آخر الليل على جميع الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية للقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 

   العظمى  الصغرى 

القاهرة      27 20

الإسكندرية 26 20

الإسماعيلية 27 20 

الدقهلية      28 19

الغردقة      31 22

المنيا        28 18

قنا            30 19 

أسوان       33 19 

سوهاج      29 18 

 

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