بعد قرارات الحكومة.. هؤلاء سيحصلون على زيادة 600 جنيه في المرتب

يتساءل العاملين بالدولة عن قيمة زيادة رواتبهم بعد الإعلان عن قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه وصرف علاوة 300 جنيه، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وجاءت هذه الزيادات ضمن قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، إلا أن هناك فئة ستتمكن من الجمع بين زيادتين وستحصل على 600 جنيها.. فما هي؟

قرارات الحكومة الأخيرة

وتضمنت قرارات الحكومة الأخيرة، رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.

هذا بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، علاوة على استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة هذه الحزمة الاجتماعية بلغت 67 مليار جنيه.

الجمع بين زيادتين

في سياق متصل، كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الفئة الذي ستحصل على زيادة 600 جنيه، بعد حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء.

وفي تصريحات إعلامية لقناة الحياة، قال سعد، إن بعض الموظفين سيحصلون على زيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ممن ينطبق عليهم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الـ300 جنيه.

كما أن المواطن الذي يستفيد من زيادة مخصصات بطاقة التموين يمكنه الاستفادة من تلك الزيادة، التي تم إقرارها أمس بجانب الاستفادة من زيادة الأجور.

موعد تطبيق زيادة المرتبات

وقررت الحكومة، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لمجابهة غلاء المعيشة.

وعن موعد تطبيق الزيادات الجديدة، أكد مصطفى مدبولي، أن العلاوة الاستثنائية ستصرف شهريا للعاملين في الدولة وشركاتها التابعة وأصحاب المعاشات، اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وأشار مدبولي، إلى أن الحزمة الجديدة تأتي تنفيذا لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مصر هذا الأسبوع.

ويأتي إقرار الحزمة الجديدة بعد يوم من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه أصدر توجيهات بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية.