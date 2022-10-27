عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد قرارات الحكومة.. هؤلاء سيحصلون على زيادة 600 جنيه في المرتب

زيادة المرتبات
زيادة المرتبات

يتساءل العاملين بالدولة عن قيمة زيادة رواتبهم بعد الإعلان عن قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه وصرف علاوة 300 جنيه، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وجاءت هذه الزيادات ضمن قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، إلا أن هناك فئة ستتمكن من الجمع بين زيادتين وستحصل على 600 جنيها.. فما هي؟

قرارات الحكومة الأخيرة

وتضمنت قرارات الحكومة الأخيرة، رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.

هذا بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، علاوة على استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة هذه الحزمة الاجتماعية بلغت 67 مليار جنيه.

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

الجمع بين زيادتين

في سياق متصل، كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الفئة الذي ستحصل على زيادة 600 جنيه، بعد حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء.

وفي تصريحات إعلامية لقناة الحياة، قال سعد، إن بعض الموظفين سيحصلون على زيادة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ممن ينطبق عليهم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الـ300 جنيه.

كما أن المواطن الذي يستفيد من زيادة مخصصات بطاقة التموين يمكنه الاستفادة من تلك الزيادة، التي تم إقرارها أمس بجانب الاستفادة من زيادة الأجور.

موعد تطبيق زيادة المرتبات

وقررت الحكومة، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لمجابهة غلاء المعيشة.

وعن موعد تطبيق الزيادات الجديدة، أكد مصطفى مدبولي، أن العلاوة الاستثنائية ستصرف شهريا للعاملين في الدولة وشركاتها التابعة وأصحاب المعاشات، اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وأشار مدبولي، إلى أن الحزمة الجديدة تأتي تنفيذا لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مصر هذا الأسبوع.

ويأتي إقرار الحزمة الجديدة بعد يوم من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه أصدر توجيهات بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية.

الحكومة قرارات الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور علاوة الموظفين زيادة المرتبات الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

تغطية خاصة.. الدولار يتجاوز الـ 22 جنيها ومفاجأة في سعر الذهب (فيديو)

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك في السوبر المصري .. فيديو

ترشيحاتنا

مباراة السوبر المصري .. الزمالك كعبه عالي على الأهلي في الإمارات

شعبة المحمول بالجيزة: إنتاج الهواتف الذكية محليًا مؤشر نجاح لاستراتيجية تعميق الصناعة الوطنية

68 مليون جنيه.. مشتريات العرب تعزز مكاسب البورصة المصرية

الجيش الثانى الميدانى ينظم إحتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

بعد ارتفاع مؤشرات البورصة|إيقاف التداول على أسهم 7 شركات تجاوزت نسبة 10%

مداهمة بمشاركة الأمن المركزى.. القبض على تجار المخدرات بأبو صوير والقنطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجيم بدون حرمان.. نظام غذائي ينحت قوامك

من مطبخك.. مكون غذائي شائع يُخفض مستويات الكوليسترول

آبار مياه وزفاف جماعي ومساعدات.. المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدة أنشطة بالمجتمعات الحدودية

دواء يتناوله الملايين يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بـ 7 سرطانات

فيديو

تغطية خاصة.. الدولار يتجاوز الـ 22 جنيها ومفاجأة في سعر الذهب (فيديو)

تغطية خاصة.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة والبنوك تطرح شهادات جديدة (فيديو)

ابوها تبرأ منها.. انسحاب مؤلف "الضاحك الباكي" على الهواء بسبب ممثلة شهيرة

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ