للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن موعد صرف المعاشات يكون دائما فى بداية كل شهر، مشيرا إلى أنه بالفعل تم الانتهاء من الإعدادات الخاصة بصرف معاشات شهر 11 ولكن خلال الـ 5 أيام المتبقية فى الشهر الجاري سوف يتم نزول المنحة الاستثنائية للمعاشات والتى يكون قدرها 300 جنيه وسيتم صرفها مع المعاش القادم.

وأضاف "عوض" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية "عزة مصطفى "، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن عدد الأسر التي تصرف المعاشات حتى وقتنا الحالى 10.7 مليون أسرة وجميعهم سوف يستفيدون من قرار الزيادة لكل أسرة 300 جنيه.

وتابع اللواء جمال عوض أن تكلفة المعاشات تكون بقيمة 31.5 مليار سنويا، موضحا أن قرار الزيادة المعاشات لم يكن الاول خلال هذا العام ولكن المرة الثانية على التوالي.

