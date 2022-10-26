بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

صرف معاشات شهر نوفمبر نوفمبر بالعلاوة الجديدة .. زادت معدلات البحث الأيام القليلة الماضية من قبل المواطنين بشأن مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 بالعلاوة الجديدة والتي أعلنت الحكومة عن صرفها لعدد من الفئات ومن ضمنهم أصحاب المعاشات .

زيادة المعاشات

لعل جملة زيادة المعاشات من الجمل التي تدخل البهجة والسرور على أصحاب المعاشات وذلك لأنهم في حاجة ماسة لهه في ظل هذه الظروف اصعبة التي يعيشها العالم بدءا من جائحة فيروس كورونا وحتى الحرب الروسية الاوكرانية والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع وأثرت على اقتصادات الدول ومنهم الدولة المصرية .

علاوة استثنائية للعاملين ورفع الحد الأدنى للأجور

وفي هذا الإطار وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفع بعدد من إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد أعلنت الحكومة عن عدد من القرارات السارة للمواطنين وهي إقرار 300 جنيه شهريا كعلاوة استثنائية للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات لمواجهة الغلاء والاثار الناجمة عن التضخم وارتفاع اسعار السلع .

موعد صرف معاشات نوفمبر بالعلاوة الجديدة

وعقب الاعلان عن صرف علاوة شهرية لاصحاب المعاشات، يتساءل العديد عن المواطنين عن مواعيد صرف المعاشات خاصة أن شهر سبتمبر على مشارف الانتهاء للدخول في شهر نوفمبر الجديد للعام الجاري 2022.

صرف المعاشات

وينتظر أصحاب المعاشات والذي يتخطى عددهم عشرة ملايين و 700 ألف شخص، وذلك في ضوء ما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مستقبل أفضل في ظل الدعم الذي ينالوه من القيادة السياسية لبناء حياة كريمة تليق بهم .

مواعيد موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 بالعلاوة الجديدة



مواعيد موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 بالعلاوة الجديدة.. حسب ما أعلنت عنه التأمينات الاجتماعية، فإن بداية صرف معاشات شهر نوفمبر ستكون يوم واحد نوفمبر الموافق الثلاثاء، وسيكون الصرف كما هو معتاد مقسم على 3 شرائح، وهما الأقل من 1000 جنيه ، والأعلى من 1000 جنيه وأقل من 2000 جنيه ثم الاكثر من 3000 جنيه.

صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

الفئة الأقل من 1000 جنيه ستكون الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 نوفمبر

الفئة الأقل من 2000 جنيه وأعلى من 1000 جنيه ستكون الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 نوفمبر

الفئة الأكثر من من 2000 جنيه ستكون السبت والأحد الموافقين 5 و6 نوفمبر 2022



فئات محرومة من معاشات شهر نوفمبر

حرم قانون التأمينات والمعاشات بعض الحالات صرف المعاشات نذكرها في السطور التالية

وفاة المستحق للمعاش

زواج الأرملة أو البنت أو الاخت

وصول الابن أو الأخ لـ 21 عاما باستناء:

ا - العاجز أو الغير قادر عن الكسب حتى زوال حالة العجز

ب - الطالب وذلك حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عام أيهما أقرب، والزم القانون باستمرار صرف معاش الطالب البالغ 26 سنه خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

مزاولة مستحق المعاش بأي عمل ويكون دخله منه صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.

التحاق مستحق المعاش بمهنة تجارية أو غير تجارية تكون منتظمة بقوانين لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة.

ونص القانون على أنه في حالة ترك مزاولة المهنة يرجع الحق في صرف المعاش بدءا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك وإنهاء المهنة.