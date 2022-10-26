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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة تم وضع إجراءات حماية اجتماعية لمواجهة موجة التضخم العالمية، وكانت هذه الإجراءات أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي. 

رفع الحد الأدنى للأجور

وأكد “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي عُقد له منذ قليل بمقر الحكومة، أنه تم إقرار علاوة استثنائية لمحاربة غلاء المعيشة 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه، ويسري هذا على الحد الأدنى للأجور.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها لتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين ١٠٠ جنيه؛ ليستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مواطن وستستمر إلى  شهر يونيو القادم، كما سيستمر العمل بالأسعار الحالية حاليا حتى شهر يونيو القادم.

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