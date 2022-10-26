تخفيفًا عن كاهلهم.. الحكومة:عدم زيادة رسوم على المواطنين والإكتفاء بالوضع الحالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس السيسي أمس بعدم زيادة رسوم على المواطنين فى الفترة القادمة والاكتفاء بالوضع الموجود، كان أيضا هناك قرار سابق بعدم ارتفاع أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو.

رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته قناة الأولى المصرية، أنه من ضمن حزمة القرارات التي تم اتخاذها هو الدخول للبرلمان بقرار رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة لـ 30 ألف جنيه، موضحًا: "معنى كده اللي دخله 2500 جنيه في الشهر لا يتم تحصيل أي ضريبة منه في هذا الشأن".

وأوضح أن تكلفة هذه الحزمة تصل لـ 67 مليار جنيه في السنة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات بناءً على تكليفات الرئيس، وإيمانًا من الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة.