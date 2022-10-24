كان يستغيث ببائعة الخضار.. ماذا قال جيران المتهمة بتعذيب ابنها بالدقهلية؟

إسراء السعيد، معيدة بجامعة الأزهر.. ملأت الدنيا ضجيجا في شهر أكتوبر من العام الماضي، بسبب اختطافها على يد شقيقها وصديقه ومحاولة هتك عرضها، انتقاما منها لرفضها منحه ميراثه، وتم الحكم على الشقيق بالسجن 10 سنوات.

وبعد مرور عام كامل، تصدر اسم إسراء الأخبار بسبب قسوتها في التعامل مع نجلها، وتعذيبه بعنف وإجباره على التسول.

ملابس الطفل الممزقة تثير الشك

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، القبض على الدكتورة إسراء، بسبب تعذيب نجلها الوحيد، وإجباره على التسول، في المنطقة التي كانت تقيم بها المعيدة.

وأكد الجيران، أن الطفل المجني عليه نجل المتهمة كان دائم الظهور بملابس بالية وممزقة، ويربط على رأسه شاش بشكل يثير الشك والريبة، وبسؤال الجيران للمتهمة بررت ذلك بأن الطفل أجرى عملية جراحية ولديه جروح بالرأس.

سيئة السلوك مع الجيران

واشتكى جيران المتهمة، وتم إبلاغ المجلس القومي للمرأة، بعد أن تكررت الوقائع الغريبة من هذه السيدة.

وأدلى أحد السكان بالعقار، والقائم على اتحاد ملاك العقار ، بتسبب المتهمة في حريق بالعمارة كاد أن يتحول لكارثة.

وأضاف جار المتهمة، أنها أشعلت نار في بطانية الجيران، مشددا على أن الوقائع جميعها مصورة بكاميرات المراقبة.

وضعت السم لزوجها في الأكل

وتابع أحد الجيران، أن المتهمة حاولت وضع السم لزوجها في الطعام، وربطه بالسرير لإجباره على التنازل عن أمواله.

وأضاف في شهادته، بسماعه صراخ الطفل أثناء ربطها له وضربه بالعصا وإجباره على كتم أنفاسه، وملاحظة علامات التعذيب على جسده، وكذلك إذلاله بالجلوس على السلم في أيام البرد وصب المياه المغلية على رأسه، وأخيرا أجبرته على التسول في الشوارع وتعنيفه حال عدم قدرته على جمع المال الذي طلبته.

الطفل يستغيث ببائعة الخضار

واستكملت إحدى جاراتها، بقولها: عندنا بائعة خضار تجلس بالشارع الذي يقع فيه عقار الأم المتهمة تدعى سمارة، حيث أوضحت تكرار استغاثة الطفل بها من هذه الأم التي فقدت كل معاني الإنسانية والرحمة ولم تأخذها الرأفة بحال طفلها فلذة كبدها.

وأشارت إلى شاهدة تدني أخلاق الأم المتهمة وإلحاق الأذى بجميع الجيران، مما تسبب في كره الجميع لها، خاصة بعد مشاهدة الجيران وقائع تعذيب الطفل ورؤيته يتسول بالشوارع وتظهر على وجه وأماكن متفرقة من الجسد علامات الضرب والحروق بالنار، وأوضحت السيدة فرحة الأهالي بعد قيام الشرطة بالقبض على الأم المتهمة.

تحرك أمني سريع

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية؛ قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من بعض أهالي منطقة شارع العيسوي، بقيام سيدة تدعى إسراء السيد - معيدة بإحدى الكليات الأزهرية، بإجبار نجلها الوحيد محمد، على التسول وتعذيبه بالنيران.

على الفور؛ انتقل ضباط المباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ، وتم إلقاء القبض على الأم، واصطحابها ونجلها إلى القسم للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازم.

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