تلميذ بيعاكس مدرسته.. فيديو كليب لطفل "الغزالة رايقة" يثير جدلًا| تفاصيل

«الغزالة رايقة».. أغنية احدثت ضجة على كافة الاصعدة، بعد ان تخطت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، رغم اكتشاف مغنيها الطفل محمد أسامة بالصدفة، عن طريق الساحر «كريس المصري»، ليعاود الطفل استثمار النجاح بإطلاق أول فيديو كليب له بعنوان «عندي كام ملاحظة»، لتنقسم ردود الأفعال حول الكليب والمقصود منه.

وتعرض الطفل محمد أسامة، إلى الكثير من الانتقادات بسبب كليبه الأخير "عندي كام ملاحظة"، حيث تم اتهام المشاهد الأولى منه بأنها تعتبر تحرش لفظي، بما لا يتناسب مع عمر الجمهور المستهدف للكليب.

استثمار نجاح الغزالة رايقة

تعاون محمد أسامة في أغنيته الجديدة «عندي كام ملاحظة»، مع المنتج تامر عبد المنعم، والشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز شافعي، والموزع وسام عبد المنعم، وتم تصوير الفيديو في دولة لبنان.

ويسعى صناع الأغنية إلى استثمار نجاح أغنية الغزالة رايقة، التي كسرت حاجز 100 مليون مشاهدة على يوتيوب.

تامر امين يهاجم «عندي كام ملاحظة»

هاجم الإعلامي تامر أمين، الطفل محمد أسامة، بسبب كليب أغنيته الجديدة «عندي كام ملاحظة».

وقال تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار»، إنه يحب صوت محمد أسامة وأغنيته الشهيرة «الغزالة رايقة»، ونصحه أحد الأصدقاء بمتابعة الكليب الجديد، الذي يأتي استثمارا لنجاحه السابق.

صدمة.. طفل يعاكس مدرسته

وأضاف أنه شاهد أول كليباته «عندي كام ملاحظة» في خطوة أولى للطفل، إلا أنه وجد ملاحظة صادمة في الكليب».

وتابع أمين: «تم تصوير الكليب ليظهر محمد أسامة تلميذ في مدرسة، لكن ما ظهر في الكليب إن الطفل يعاكس مدرسته، عبر كلام الحب والغزل الذي يوجه لها في الأغنية، إيه المعنى المقصود من ده؟».

وأكمل: «مش فاهم فكرة الكليب، ومش قابلها، هل الفكرة إن الولد بيغازل مدرسته، أنا معرفش النوايا، لكن ليا بالمنتج النهائي، صورة محبش تترسخ على مستوى الفن إن ولد بيعاكس مدرسته، لو مش مقصود يبقى المنتج مؤدي رسالة غلط، ولو مقصود المعنى ده يبقى كارثة».

والدة محمد أسامة: مفيش فيها أي معاكسة

وردت والدة الطفل محمد اسامة، على الانتقادات التي تعرض لها نجلها في أغنية كام ملاحظة، قائلة: "قصة الفيديو كليب لم يكن المقصود بها أي إساءة للمدرسين، كما ردد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت في تصريحات صحفية: قررنا حذف الفيديو كليب، وخلال الفترة المقبلة سنكتفي بصوت محمد فقط، بدون تصوير فيديو كليب.

إعجاب طفل بإبنة معلمته

من جانبه، رد تامر عبد المنعم مدير أعمال محمد أسامة، على الإتهامات الذي وجهها الجمهور إلى أغنية “كام ملاحظة” بالتحرش اللفظي.

ونشر عبد المنعم، بيان جاء فيه: “البعض رأى المشاهد الأولى من الكليب ووصفها بأنها تحرش لفظي من طفل، دون أن يتابعوا نهايته والتي تكشف قصة وحدوتة الكليب، وتوضح أنه إعجاب بريء من طفل في المرحلة الابتدائية بإبنة معلمته”.

كلمات أغنية “كام ملاحظة”

عندي كم ملاحظة على الجمال ده لحظة

لحظة بس اقولك انك انت كلك ابتكار مفيش هزار

مفيش فيها شك لحظة

راعي فرق سني أو خد طب فكرة عني

اصلك لفتت نظري مانا برده ليا عذري

كلمتين من القلب ليك مش جاي عليك هاغني

الليله عازمك اقبل بقى مني

انت لوحدك في العين وفي النني

خليني اغازلك اصلك مجنني

تتذاكر مذاكره تترسم بفكرة

امتى تمتحني هاجاوب كاني في امتحان وهات لجان هاتبقى احلى

ذكرى

امتى تكتشفني ولا مش شايفني

اديني بس فرصة والا ربع فرصة

لا سلام ولا كلام جامد جدا عرفنا

الليله عازمك اقبل بقى مني

ده انت لوحدك في العين وفي النني.

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