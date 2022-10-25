بطريقة بسيطة.. كيف تحسب قيمة السيارة المعفاة من الجمارك للمغتربين بالجنيه؟

عادة ما يعاني المواطنين المصريين المغتربين في الخارج من أزمة التنقل داخل مصر، في حال قرروا العودة بدون سيارتهم الشخصية، أو معاناة من قيمة الجمارك المرتفعة التي قد تصل في بعض الأوقات إلى نفس القيمة السعرية للسيارة.
في قرار غير متوقع، فاجئت الحكومة المصرية، المغتربين المصريين، الأربعاء الماضي بالموافقة على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة بهم للاستعمال الشخصي، وتكون معفاة من الضرائب والرسوم، فما تفاصيل الأمر، وكيف تحسب قيمة السيارة المعفاة من الجمارك للمغتربين بالجنيه؟
اعفاء السيارات الشخصية المستوردة من الجمارك
وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يعطي الحق للمواطنين المصريين المغتربين في الخارج، لاستيراد سيارة شخصية، واعفائها من الجمارك والرسوم، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة “ الدولار”، على أن يتم استيراد ذلك المبلغ بدون عوائد بعد مرور مدة 5 سنوات.
احسب معانا قيمة الوديعة على السيارة المعفاة من الجمارك
تساءل الكثير من المواطنين المصريين عن كيفية حساب قيمة الوديعة على السيارات المعفاة من الجمارك، وهو الأمر الذي أوضحته وزارة المالية، حيث يكون حساب قيمة الوديعة على السيارة من خلال النسب المئوية التي سيتم تحصيلها من قبل المواطن عن طريق الاستناد إلى سعر السيارة والسعة اللترية للمحرك الخاص بها.
على المواطن المصري المغترب الراغب في استيراد سيارته الشخصية وإعفاءها من الضرائب والرسوم الرجوع إلى السعة اللترية لسيارته، فإذا كانت ذات سعة لترية 1600 CC فإن قيمة الوديعة الخاصة بها تصل إلى 66% مقسمة إلى “ 40% ضريبة جمركية، 14% قيمة مضافة، 3% تنمية، 1% ضريبة جدول”
في حال كانت السيارة المرغوب إعفاءها من الجمارك تتراوح ما بين 1600 و 2000 CC ، فإن قيمة الوديعة الخاصة عليها تبلغ 223%، تنقسم إلى 135% ضريبة جمركية، و 14% قيمة مضافة، و 15% ضريبة جدول، و 5% رسم تنمية.
إذا كانت السيارة المرغوب إعفاءها من الجمارك ذات سعة لترية أكبر من 2000 CC تصل قمة الوديعة لها إلى 278%، مقسمه كالأتي: “ 135% ضريبة جمركية، 30% ضريبة جدول، 14% قيمة مضافة، 8.5% رسم تنمية”.
شروط اعفاء سيارات المغتربين من الجمارك
حدد مشروع القانون الجدد الحق للمصريين المقيمين في الخارج عدد من الشروط للموافقة على استيراد سيارتهم الشخصية الخاصة، وتكون معافاه من الضرائب والرسوم، وتلك الشروط هي:
- لابد ألا يقل سن المواطن المصري المغترب الراغب في استيراد السيارة عن 16 عام.
- ضرورة أن يمتلك المصري المغترب خارج البلاد إقامة سارية في بلد التصدير لمدة عام على الأقل.
- يجب أن تكون السيارة أقدم من 3 سنوات في حال لم يكون مالكها الأول.
- يشترط للإستفادة من هذا القانون، تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي
- يجب على المغترب المصري الراغب في الاستفادة من استيراد السيارة المعفاة من الجمارك، تسجيل بياناته وبيانات السيارة، ثم سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ثم يتم منحه موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة
- تكون الموافقة الاستيرادية صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج الجمركي عن السيارة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
- في حالة عدم إتمام عملية الاستيراد خلال مدة العام المحدد، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.