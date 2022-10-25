بطريقة بسيطة.. كيف تحسب قيمة السيارة المعفاة من الجمارك للمغتربين بالجنيه؟

عادة ما يعاني المواطنين المصريين المغتربين في الخارج من أزمة التنقل داخل مصر، في حال قرروا العودة بدون سيارتهم الشخصية، أو معاناة من قيمة الجمارك المرتفعة التي قد تصل في بعض الأوقات إلى نفس القيمة السعرية للسيارة.

في قرار غير متوقع، فاجئت الحكومة المصرية، المغتربين المصريين، الأربعاء الماضي بالموافقة على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة بهم للاستعمال الشخصي، وتكون معفاة من الضرائب والرسوم، فما تفاصيل الأمر، وكيف تحسب قيمة السيارة المعفاة من الجمارك للمغتربين بالجنيه؟

اعفاء السيارات الشخصية المستوردة من الجمارك

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يعطي الحق للمواطنين المصريين المغتربين في الخارج، لاستيراد سيارة شخصية، واعفائها من الجمارك والرسوم، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة “ الدولار”، على أن يتم استيراد ذلك المبلغ بدون عوائد بعد مرور مدة 5 سنوات.

اعفاء السيارات من الجمارك

احسب معانا قيمة الوديعة على السيارة المعفاة من الجمارك

تساءل الكثير من المواطنين المصريين عن كيفية حساب قيمة الوديعة على السيارات المعفاة من الجمارك، وهو الأمر الذي أوضحته وزارة المالية، حيث يكون حساب قيمة الوديعة على السيارة من خلال النسب المئوية التي سيتم تحصيلها من قبل المواطن عن طريق الاستناد إلى سعر السيارة والسعة اللترية للمحرك الخاص بها.

على المواطن المصري المغترب الراغب في استيراد سيارته الشخصية وإعفاءها من الضرائب والرسوم الرجوع إلى السعة اللترية لسيارته، فإذا كانت ذات سعة لترية 1600 CC فإن قيمة الوديعة الخاصة بها تصل إلى 66% مقسمة إلى “ 40% ضريبة جمركية، 14% قيمة مضافة، 3% تنمية، 1% ضريبة جدول”

في حال كانت السيارة المرغوب إعفاءها من الجمارك تتراوح ما بين 1600 و 2000 CC ، فإن قيمة الوديعة الخاصة عليها تبلغ 223%، تنقسم إلى 135% ضريبة جمركية، و 14% قيمة مضافة، و 15% ضريبة جدول، و 5% رسم تنمية.

إذا كانت السيارة المرغوب إعفاءها من الجمارك ذات سعة لترية أكبر من 2000 CC تصل قمة الوديعة لها إلى 278%، مقسمه كالأتي: “ 135% ضريبة جمركية، 30% ضريبة جدول، 14% قيمة مضافة، 8.5% رسم تنمية”.

شروط اعفاء سيارات المغتربين من الجمارك

حدد مشروع القانون الجدد الحق للمصريين المقيمين في الخارج عدد من الشروط للموافقة على استيراد سيارتهم الشخصية الخاصة، وتكون معافاه من الضرائب والرسوم، وتلك الشروط هي: