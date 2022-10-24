فرصة للراغبين.. منصة إيزي عمرة للتسهيل على المصريين

بعد أيام من إطلاق منصة نسك السعودية، وطرح برامج وعروض خاصة للمصريين بسعر 4400 جنيه مصري لمدة 5 ليال في مكة المكرمة، بدون الضريبة، شاملة التأشيرة والإقامة والانتقالات الداخلية من المطار إلى الفندق والحرم المكي والعكس، أعلنت إحدى المؤسسات عن إطلاق منصة معتمدة لإصدار التأشيرات.

إيزي عمرة للتيسير على المصريين

أعلنت مؤسسة "سياد القابضة" بالمملكة السعودية، عن إطلاق منصة "إيزي عمرة" المعتمدة من منصة وزارة الحج والعمرة السعودية "مقام" لإصدار التأشيرات للمصريين بكل سهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار ما تبذله المملكة العربية السعودية من إجراءات وخدمات للتسهيل على المعتمرين المصريين، سواء للحصول على التأشيرات أو أداء المناسك بكل سهولة ويسر.

التعاون مع أرقى الفنادق

وقال عبد العزيز خوقير المدير التنفيذي لمؤسسة الحسام للعمرة السعودية التابعة لـ"سياد": إن منصة "إيزى عمرة" تقدم خدماتها للشركات المنظمة للعمرة وتوفر الرقم المرجعي لإصدار التأشيرات من منصة مقام التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.

وأكد خوقير، في تصريحات صحفية، أن "إيزي عمرة" توفر كل السبل للمعتمرين لأداء مناسك العمرة بكل سهولة ويسر من خلال أدوات "سياد" التي تمتلكها من فنادق في المدينة، مثل "موفنبيك" وسجى المدينة، فضلًا عن التعاون مع باقة متميزة من فنادق مكة المكرمة، التي تعد الأقرب للحرمين الشريفين.

تحذير من شركات وبرامج العمرة

وطالب المدير التنفيذي لمؤسسة الحسام، بضرورة الاختيار الصحيح بين الشركات التي تطرح برامج العمرة، والتأكد من إمكانيات وخبرات الشركة المختارة وتاريخها في هذا المجال.

وأضاف خوقير، أن منصه "إيزى عمرة" توفر برامج عديدة تلبي كل الشرائح بأسعار تنافسية، لخدمة وإرضاء المعتمرين والحجاج من كافة أنحاء العالم.

خدمات جديدة للمعتمرين

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقديم خدمة جديدة تتمثل في تخصيص 30 عربة كهربائية؛ مع فريق مختص من الرجال والنساء لخدمة كبار السن، داخل المسجد الحرام.

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكبار السن، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة.

انطلاق موسم العمرة المصري

وانطلق موسم العمرة الجديد في مصر، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، ووصلت أفواج المعتمرين المصريين بسلامة الله، تباعا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، عن مساهمة البوابة المصرية للعمرة بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر، وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، واطمأن الجميع على التنظيم المتميز لموسم العمرة وسهولة سفر المعتمرين ووصولهم بسلام للأراضي المقدسة، والالتزام بالضوابط المنظمة للموسم التي اعتمدتها وزارة السياحة.

وتم تسكين المعتمرين طبقا للمواصفات المتفق عليها في التعاقدات مع الشركات، وتيسير تنقلاتهم الداخلية بالأراضي المقدسة، ويعد هذا الموسم اختبارا حقيقيا واقعيا لتنفيذ قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، الذي جاء لتحقيق أمن وسلامة المعتمر وضمان كافة حقوقه.

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