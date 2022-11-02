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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد التعدي عليها بآلة حادة.. الإعلامية إيمي شلباية في حالة حرجة

إيمي شلباية
إيمي شلباية

تكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان من جهودها، لضبط رجل وامرأة تعديا بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية، داخل مسكنها، ما أدى إلى اصابتها بارتجاج في المخ، وتم نقلها إلى المستشفى العام في حالة خطيرة.

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التعدي على إعلامية شهيرة

تعرضت الإعلامية إيمي شلباية، مقدمة برنامج من كل بلد أكلة ومطبخ بالهنا، على القنوات الفضائية المصرية، للاعتداء على يد شخص وزوجته داخل شقتها بمدينة حلوان بالقاهرة، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

ونشرت ابنة الإعلامية إيمي شلباية؛ مقطع فيديو على صفحة والدتها الشخصية، ظهرت فيه الإعلامية ملقاة بلا حراك على سرير غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

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كشف ملابسات الحادث

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، باستقبال سيدة مصابة بكدمات على رأسها ويشتبه إصابتها بارتجاج في المخ، وتم وضعها تحت الملاحظة بغرفة الرعاية المركزة لمدة 24 ساعة، جراء إعتداء شخصين عليها.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المصابة هي إعلامية شهيرة، حيث تعدى عليها رجل وزوجته مستخدمين آلة حادة داخل مسكنها بمدينة حلوان، ما نتج عنه إصابتها بارتجاج بالمخ وإصابات بالغة بسبب وجود خلافات بينهم، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.


وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خلافات عائلية بين الطرفين، وقيام المتهمين أثناء معاتبة الإعلامية إيمي شلباية، بالتعدي عليها بآلة حادة في منطقة الرأس، ما أدى لإصابتها بارتجاج في المخ.

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عقوبات مشددة تنتظر المعتدين

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

 

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