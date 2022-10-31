تبدأ من 295 ألف جنيه.. زيادة جديدة لأسعار شيري أريزو 5|اعرف التفاصيل

ارتفعت أسعار العديد من طرازات شركة شيري المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، اريزو 5 موديل 2023، حيث تراوحت الأسعار الجديدة بين 295 الف جنيه وحتى 349 ألف جنيه مع اختلاف الفئات المطروحة محليًا.
الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023
الفئة الاولى مانيوال بقيمة قدرها 295 الف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 329 الف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك بقيمة قدرها 349 الف جنيه.
المواصفات الفنية لمحرك السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023
تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي سباعي النقلات، واخر مانيوال خماسي السرعات، بينما يضخ محرك السيارة قوة قدرها 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
تسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ومتوسط استهلاك الوقود
يصل متوسط استهلاك السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من الوقود بنسبة بلغت 7 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما يمكن للسيارة الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.
تصميم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023
تاتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بجنوط رياضية 16 بوصة، مع شبكة أمامية سوداء ذات فتحات هوائية باللون الاسود، مع مصابيح ضباب امامية LED، ومرايات كهربائية، بالاضافة إلى نسبة عرض بلغت 1825 مم، و 4572 مم للطول، وسعة تخزين قدرها 430 لتر.