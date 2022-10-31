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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 295 ألف جنيه.. زيادة جديدة لأسعار شيري أريزو 5|اعرف التفاصيل

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023 

ارتفعت أسعار العديد من طرازات شركة شيري المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، اريزو 5 موديل 2023، حيث تراوحت الأسعار الجديدة بين 295 الف جنيه وحتى 349 ألف جنيه مع اختلاف الفئات المطروحة محليًا.

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شيري اريزو 5 موديل 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

الفئة الاولى مانيوال بقيمة قدرها 295 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 329 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بقيمة قدرها 349 الف جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

المواصفات الفنية لمحرك السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي سباعي النقلات، واخر مانيوال خماسي السرعات، بينما يضخ محرك السيارة قوة قدرها 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

تسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ومتوسط استهلاك الوقود 

 

يصل متوسط استهلاك السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من الوقود بنسبة بلغت 7 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما يمكن للسيارة الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

شيري اريزو 5 موديل 2023 

تصميم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

تاتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بجنوط رياضية 16 بوصة، مع شبكة أمامية سوداء ذات فتحات هوائية باللون الاسود، مع مصابيح ضباب امامية LED، ومرايات كهربائية، بالاضافة إلى نسبة عرض بلغت 1825 مم، و 4572 مم للطول، وسعة تخزين قدرها 430 لتر.

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