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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | الأوفر برايس يواصل الانخفاض لـ شيري تيجو 7 برو

تيجو 7 برو موديل
تيجو 7 برو موديل 2022

تراجعت أسعار الاوفر برايس للنسخة شيري تيجو برو موديل 2022 بنسبة تصل إلى 10 آلاف جنيه، حيث كانت تقدم تلك القيمة مع بداية شهر اكتوبر بنسبة تتراوح بين 90 و 110 الف جنيه، لتتراجع من جديد وتصل إلى 80 و 90 الف جنيه خلال منتصف هذا الشهر، بينما شهدت هذه الايام انخفاض اخر لتصل قيمة الاوفر برايس إلى 75 الف جنيه وحتى 80 الف جنيه.

 تيجو 7 برو موديل 2022 

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الاسعار الرسمية للسيارة لـ شيري تيجو 7 برو موديل 2022 

 

الفئة الاولى COMFOT موديل 2022 بقيمة قدرها 575 الف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY موديل 2022 بقيمة قدرها 620 الف جنيه.

 تيجو 7 برو موديل 2022 

ابرز مواصفات السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 

 

تضم السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 عدة تجهيزات ومنها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى منظومة الحماية AIRBAGS، وبرنامج الثبات الالكتروني، ومرايات جانبية كهربائية، ومتابعة ضغط الاطارات، إلى جانب مثبت سرعة، وخاصية المساعدة على تجاوزر المرتفعات، وباقة من وسائل الرفاهية والتحكم.

 تيجو 7 برو موديل 2022 

وتحتوي السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 على جنوط تصل لـ 18 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى حساسات ركن، بينما تستمد قوتها عبر محرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، يضخ قوة بلغت 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT "جر امامي".

 تيجو 7 برو موديل 2022 
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