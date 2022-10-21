بورصة السيارات | تراجع ملحوظ في أوفر برايس شيري تيجو 7 موديل 2023

وصلت اسعار الاوفر برايس للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 خلال شهر سبتمبر إلى قيمة تتراوح بين 130 حتى 150 الف جنيه، بينما تراجعت تلك القيمة بشكل ملحوظ بنسبة 50 إلى 60 الف جنيه خلال شهر اكتوبر الجاري، لتصل قيمة الاوفر برايس الجديدة إلى 80 و 90 الف جنيه.

الأسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

تقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 عبر فئيتن من التجهيزات، حيث يبلغ سعر الفئة الاولى BASELINE بقيمة سعرية قدرها 455 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية كاملة التجهيزات HIGHLINE بقيمة سعرية بلغت 490 الف جنيه.

شيري تيجو 7 2023

مواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 145 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات سداسي أوتوماتيكي الاداء، بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع عزم اقصى للدوران يصل إلى 210 نيوتن/متر.

شيري تيجو 7 2023

تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بسرعة قصوى قدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، بينما تمتلك هيكل خارجي بتصميم رياضية من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى عدة تجهيزات ومنها، شاشة تتوسط قمرة القيادة لعرض الوسائط، زر تشغيل وايقاف المحركم، ومكيف للهواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية.

شيري تيجو 7 2023

كما حصلت السيارة شيري تيجو 7 لعام 2023 على زجاج ومرايات جانبية كهربائية، وسنتر لوك للابواب، بالاضافة إلى مقدمة مدببة مع شبكة ممتعددة الفتحات الهوائية، وجنط رياضي، مع مصابيح ضباب، وقاعدة عجلات 2670 مم، و 4505 مم للطول الكلي، ومساحة تخزين سعة 414 لتر.