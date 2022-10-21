عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | تراجع ملحوظ في أوفر برايس شيري تيجو 7 موديل 2023

شيري تيجو 7 2023
شيري تيجو 7 2023

وصلت اسعار الاوفر برايس للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 خلال شهر سبتمبر إلى قيمة تتراوح بين 130 حتى 150 الف جنيه، بينما تراجعت تلك القيمة بشكل ملحوظ بنسبة 50 إلى 60 الف جنيه خلال شهر اكتوبر الجاري، لتصل قيمة الاوفر برايس الجديدة إلى 80 و 90 الف جنيه.

بورصة السيارات .. احدث اسعار شيري تيجو 3 بعد انخفاض الاوفر برايس

بورصة السيارات .. انخفاض الاوفر برايس لهيونداي النترا HD | اعرف التفاصيل

الأسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

تقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 عبر فئيتن من التجهيزات، حيث يبلغ سعر الفئة الاولى BASELINE بقيمة سعرية قدرها 455 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية كاملة التجهيزات HIGHLINE بقيمة سعرية بلغت 490 الف جنيه.

شيري تيجو 7 2023 

مواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 145 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات سداسي أوتوماتيكي الاداء، بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع عزم اقصى للدوران يصل إلى 210 نيوتن/متر.

شيري تيجو 7 2023 

تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بسرعة قصوى قدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، بينما تمتلك هيكل خارجي بتصميم رياضية من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى عدة تجهيزات ومنها، شاشة تتوسط قمرة القيادة لعرض الوسائط، زر تشغيل وايقاف المحركم، ومكيف للهواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية.

شيري تيجو 7 2023 

كما حصلت السيارة شيري تيجو 7 لعام 2023 على زجاج ومرايات جانبية كهربائية، وسنتر لوك للابواب، بالاضافة إلى مقدمة مدببة مع شبكة ممتعددة الفتحات الهوائية، وجنط رياضي، مع مصابيح ضباب، وقاعدة عجلات 2670 مم، و 4505 مم للطول الكلي، ومساحة تخزين سعة 414 لتر.

شيري تيجو 7 2023 
شيري شيري تيجو شيرى تيجو 7 شيري تيجو 7 2023 الاوفر برايس اسعار الاوفر برايس الأسعار الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

إعفاء رسمي .. قرار جديد في الكويت يخص المصريين

دي أسرار | رد صادم من الطبيب المعالج لـ شيرين عن حالتها ..فيديو

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

بعد قتلها زوجها بمساعدة عشيقها.. تفاصيل الواقعة كاملة من لسان المتهمة

ترشيحاتنا

إمارات الخير .. الزمالك يتفوق على الأهلي في السوبر المصري

الأبناء الأكثر تضررا.. استشاري نفسي يحذر من العنف الزوجي| فيديو

آيفونات بالجملة ..  5 ضبطيات كبرى في مطار القاهرة | صور

غضب في تل أبيب .. لجنة أممية : الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب

قولي مش هتسبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

مجلس الحوار الوطني يرسل أسئلة لرئيس الوزراء لطرحها على المؤتمر الاقتصادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل أكلتين مغذيتين

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. وجبة متنوعة تكفى 4 أفراد

صور جديدة.. فستان سالي عبد السلام يثير الجدل في عيد ميلاد زوجها|شاهد

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

فيديو

أقصر فترة حكم.. بريطانيا في مفترق طرق بعد استقالة رئيسة الوزراء

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب: شيرين خلتني أعيط/ فيديو جراف

خليجية تدعم شيرين عبد الوهاب: تضيعي صحتك عشان راجل عينه ملونة ؟!

أطفالنا في خطر.. حقيقة انتشار لعبة كتم الأنفاس بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ