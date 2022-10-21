بورصة السيارات .. انخفاض الاوفر برايس لهيونداي النترا HD | اعرف التفاصيل

شهدت السيارة هيونداي النترا HD تراجع نسبي في قيمة الاوفر برايس قدر بـ 10 الاف جنيه، بعد أن وصلت القيمة الاجمالية خلال شهر سبتمبر بين 90 و 100 الف جنيه، ليتبعها انخفاض يتراوح بين 80 و 90 الف جنيه في شهر اكتوبر، وليشهد الشهر الجاري ايضا تراجع جديد يقدر بين 70 وحتى 90 الف جنيه.

المواصفات الفنية للسيارة هيونداي النترا HD

تحتوي السيارة هيونداي النترا HD 2023 على عدة تجهيزات باختلاف الفئات المقدمة بالسوق المحلي ومنها، جنوط رياضية تبدأ من15 وحتى 16 بوصة، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ.

هيونداي النترا HD 2023

كما حصلت السيارة هيونداي النترا HD 2023 على باقة من التجهيزات تتضمن، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، مع عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى نظام امبوليزر المضاد للسرقات.

هيونداي النترا HD 2023

ودعمت السيارة هيونداي النترا HD 2023 بمحرك يضخ 121 حصانا، مدعوم بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مع القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية من نقطة السكون.

هيونداي النترا HD 2023

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا HD 2023

تبدأ أسعار الفئة الاولى من السيارة هيونداي النترا HD 2023 بقيمة بلغت 390 الف جنيه، و الفئة الثانية 400 الف جنيه، و 410 الف جنيه للفئة الثالثة، بينما قدرت اسعار الفئة الرابعة بقيمة بلغت 420 الف جنيه.