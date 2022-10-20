هيونداي جراندور موديل 2023.. سيدان رائدة أعيد تصميمها بجرأة| صور

كشفت العلامة الكورية الجنوبية هيونداي عن سيارة السيدان الفاخرة الجديدة جراندور " Grandeur" موديل 2023، والتي تأتي كنموذج بديل لسيارة ازيرا التي توقف انتاجها عام 2017.

هيونداي جراندور موديل 2023

تُظهر الصور الرسمية القليلة المقدمة سيارة جراندور 2023 بتصميم خارجي جريء يتميز بواجهة أمامية تشبه سيارة ستاريا ميني فان ذات المظهر المستقبلي، يمتد شريط إضاءة LED عبر عرض المقدمة بالكامل بينما يتم تثبيت المصابيح الأمامية الفعلية في أسفل في مجموعة منفصلة على المصد ليحيط بشبكة ضخمة.

هيونداي جراندور موديل 2023

يكشف المظهر الجانبي عن مقابض الأبواب التي تظل متسقة مع الجسم عندما لا تكون قيد الاستخدام بينما يعمل ربع الزجاج بمثابة إيماءة بصرية إلى طراز جراندور الأصلي من عام 1986.

تشير الأبواب الخلفية الطويلة بقوة إلى أن قاعدة عجلات جراندور الجديدة قد امتدت لتوفير مساحة أكبر للساقين في الخلف، حيث بلغ قياس الجيل السابق 2885 ملم (113.6 بوصة) بين المحاور وكان الطول الإجمالي 4990 ملم (196.5 بوصة)، ومن المحتمل الآن أنه محصور بين Genesis G80و G90 من حيث الحجم.

هيونداي جراندور موديل 2023

يستمر التصميم المرتب في الخلف حيث يعكس شريط الضوء كامل العرض الصدى الموجود في المقدمة، ويستضيف غطاء الصندوق المنحني كاميرا الرؤية الخلفية في المنتصف، فوق حروف "Grandeur" البارزة، وللحفاظ على المظهر الأنيق، أخفت هيونداي طرف العادم أسفل المصد ونلاحظ عدم وجود مستشعرات وقوف السيارات.

هيونداي جراندور موديل 2023

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، فهي أيضًا تعد خروجًا كبيرًا عن طراز الجيل السابق، حيث يحصل على إعداد مزدوج الشاشة أعلى لوحة القيادة إلى جانب شاشة ثالثة مثبتة في الأسفل على الكونسول الوسطي حيث يتحكم السائق والراكب في إعدادات المناخ.

هيونداي جراندور موديل 2023

تضفي الإضاءة المحيطة في بطاقات الأبواب على المقصورة جوًا مريحًا بينما المقاعد ملفوفة بما تصفه هيونداي بجلد Nappa الصديق للبيئة جنبًا إلى جنب مع الجلد الصحي المضاد للبكتيريا في بعض نقاط اللمس، وتشمل الميزات الأخرى الملحوظة أدوات التحكم في الصوت المنفصلة ، وفتحة سقف مزدوجة الألواح ، ومقاعد أمامية تعمل بالكهرباء مع مساند للرأس ذات شكل مثير للاهتمام.

لم تكشف هيونداي عن قدرات المحرك حتى الآن، وسيتم الكشف عن السيارة بشكل كامل في أوائل عام 2023.