تبدأ من 115 ألف جنيه.. دايو نوبيرا في سوق المستعمل | تفاصيل

يتميز سوق المستعمل بعدد كبير من السيارات الشهيرة التي قدمت أوراق اعتمادها في الشارع المصري بفضل كفئتها وجودتها العالية، بالإضافة لأسعارها الاقتصادية، ومن أبرز تلك السيارات انتشاراً نوبيرا موديل 2005.

دايو نوبيرا موديل 2005

ظهرت سيارة دايو نوبيرا للمرة الأولى عام 1997 كسيارة بديلة عن دايو ليمان التي توقّف إنتاجها في كوريا الجنوبية خلال العام نفسه، وتم إنتاج هذه السيارات أو تجميع أجزائها في كل من كوريا الجنوبية وبريطانيا بالإضافة إلى مصر وأوكرانيا ورومانيا.

مواصفات السيارة دايو نوبيرا موديل 2005

قطعت السيارة دايو نوبيرا موديل 2005 مسافة تتراوح من 190,000 ألف كيلومتر تقريباً، وتتوفر بحالة جيدة، كما تأتي بعدة كماليات أساسية مثل حساسات ركن وبلوتوث، وتكييف وراديو FM ، ومدخل AUX ، وفوانيس شبورة، وكاميرا خلفية، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي ومرايا كهربائية.

دايو نوبيرا موديل 2005

تأتي السيارة دايو نوبيرا موديل 2005 بمحرك سعة 1400 سي سي، يضخ قوة تصل الى 92 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 131 نيوتن/متر، ويقترن بناقل حركة يدوي بخمس سرعات او أوتوماتيك من أربعة سرعات حسب الفئة.

يبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 9.3 لتر عند قطع مسافة 100 كيلومتر عند السير على الطرق الداخلية، بينما ينخفض الاستهلاك إلى 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى إلى 176كيلومتر في الساعة.

دايو نوبيرا موديل 2005

أسعار السيارة دايو نوبيرا موديل 2005

يبلغ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 2005 مستعملة على منصات البيع الإلكتروني 115,000 ألف جنيه، وقد يختف السعر حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات والتجهيزات الخاصة بها.