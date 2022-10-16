للمغتربين المصريين.. سعر كيا سبورتاج موديل 2022 في الإمارات | تفاصيل

تمتلك العلامة التجارية كيا سجلاً حافلاً من النجاح والانتشار في الأسواق العربية عامة، والسوق المصري خاصة، وتعتبر سبورتاج أحد أشهر سياراتها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

كيا سبورتاج موديل 2022

كان مجلس الوزراء المصري قد قرر منذ أيام إعفاء السيارات الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج من أي جمارك أو ضرائب أو رسوم عند دخولها مصر، وذلك مقابل وضع وديعة بالعملة الصعبة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد خمس سنوات، ويأتي قرار الإعفاء استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج.

وفي السياق التالي يستعرض موقع صدى البلد مواصفات وأسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 الجديدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

كيا سبورتاج موديل 2022

مواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2022

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي، أو نظام جر أمامي حسب الفئة.

كيا سبورتاج موديل 2022

تتسارع السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 أنطلاقاً من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تصل الى 8.8 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 181 كيلومتر في الساعة، ويصل معدل استهلاك الوقود الى 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ سعة الخزان 54 لتر.

وترتكز السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، وبعرض كلي يبلغ 1865 مم، و 4515 مم للطول، بالإضافة إلى عدة تجهيزات داخلية بحسب الفئات المقدمة، والتي تتعلق بوسائل دعم قائد المركبة على الطريق، إلى جانب تقنيات الحماية والرفاهية.

كيا سبورتاج موديل 2022

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2022

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 96,000 درهم.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 110,000 درهم.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 120,000 درهم.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 130,000 درهم.