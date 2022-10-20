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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

مزيج بين أصالة الماضي وقوة المستقبل.. قصة بوجاتي شنتوديتشي | صور

بوجاتي شينتوديتشي
بوجاتي شينتوديتشي

تشتهر العلامة الفرنسية الفاخرة بوجاتي بإنتاجها لأقوى السيارات الرياضية الخارقة المصنوعة يدوياً في العالم كل عام، ومن أشهر إصدارتها بوجاتي تشيرون الأسطورية بكل مشتقاتها، والتي تأتي خلفاً لـ فيرون، بالإضافة للنسخة الأقوى بوجاتي شنتوديتشي والتي تأتي بذكريات من الماضي.

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 بوجاتي شينتوديتشي

قدمت بوجاتي سيارة شنتوديتشي " Bugatti Centodieci" الأسطورية بهدف إعادة أمجاد الماضي الخاص بواحدة من أقوى سياراتها EB110 في التسعينات، كما تحتفل الشركة بمناسبة مرور 110 عاماً على تأسيسها، وهي تعتبر حالياً مملوكة حاليا مملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية.

 بوجاتي شينتوديتشي

يعني أسم Centodieci الذي أطلقته بوجاتي على سيارتها الجديدة رقم 110 باللغة الإيطالية، لتؤكد مرور 110 سنوات على تأسيسها من قبل المؤسس التاريخي ايتور بوجاتي.

 

تتميز السيارة بوجاتي شنتوديتشي بتصميم خارجي مستلهم من سيارة بوجاتي EB110 التي ظهرت لأول مرة عام 1991، ولكن بتصميم عصري فريد من نوعه يحمل مزيجاً بين أصالة الماضي وتميز سيارات بوجاتي المستقبلية.

 بوجاتي شينتوديتشي

محرك بوجاتي شنتوديتشي

تعتمد السيارة بوجاتي شنتوديتشي على قدرات ميكانيكية خارقة بفضل محرك W16الأسطوري بسعة هائلة 6000 سي سي، مدعوم بـ 4 شواحن تيربو تقوم بضخ قوة دفع هائلة تصل الي 1600 حصان (1176 كيلوواط). 

 

تتسارع السيارة بوجاتي شنتوديتشي من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 2.4 ثانية فقط، ومن 0 إلى 300 كيلومتر في الساعة في 13.1 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى المحددة الكترونياً نحو 380 كيلومتر في الساعة.

 بوجاتي شينتوديتشي

سعر السيارة بوجاتي شينتوديتشي

تبدأ أسعار السيارة بوجاتي شينتوديتشي بـ 9 مليون دولار، وتتصدر قائمة أغلى السيارات الرياضية الجديدة  في العالم خلال الوقت الحالي، وسيتم انتاج 10 نسخ منها فقط، وتم بيعها جميعاً.

بوجاتي شنتوديتشي Centodieci ايتور بوجاتي السيارات الرياضية bugatti EB110

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