عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| تراجع جديد في أسعار أوفر برايس شيري أريزو 5.. تفاصيل

تراجع جديد في اسعار
تراجع جديد في اسعار اوفر برايس "شيري اريزو 5"

تشهد السيارة شيري اريزو 5 تراجعا ملحوظا في أسعار الأوفر برايس، فبعد أن تراوحت تلك القيمة مع بداية شهر اكتوبر بين 40 و50 ألف جنيه، يتوقع أن تنخفض خلال الايام القليلة الماضية، إلى نسبة تتراوح بين 15 ألفا وحتى 40 ألفا. 

أحدث أسعار شيري تيجو 3 داخل مبادرة الإحلال .. صور

بورصة السيارات .. احدث اسعار شيري تيجو 3 بعد انخفاض الاوفر برايس

وتباع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 280 الف جنيه للفئة الاولى "مانيوال"، بينما يبلغ السعر الرسمي للفئة الثانية "اوتوماتيك" نحو 310 آلاف جنيه، و325 ألف جنيه للفئة الثالثة كاملة التجهيزات.

شيري اريزو 5

وتعتبر السيارة أريزو 5 واحدة من أبرز السيارات المقدمة من الشركة الصينية شيري داخل السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث تمتلك السيارة تصميم بلمسات انسيابية مع مصابيح أمامية وخلفية حادة، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، واضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية ذات إشارات ضوئية كهربائية التحكم.

شيري اريزو 5

وترتكز السيارة شيري اريزو 5 على جنوط رياضية 16 بوصة، بينما تضم من الداخل مقصورة تتسع لـ 5 افراد، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومنظومة الحماية الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى بعض التجهيزات ومنها شاشة عرض الوسائط، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وفتحة سقف كهربائية الاداء.

شيري اريزو 5

ويمكن للسيارة شيري اريزو 5 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد خلال مدة قدرها 11.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، 114 حصانا، مدعوم بناقل سرعات مانيوال خماسي وآخر أوتوماتيكي النقلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، و141 نيوتن/متر من عزم الدوران الاقصى.

شيري اريزو 5
شيري أريزو اريزو 5 السيارة شيري اريزو 5 اسعار الاوفر برايس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

ترشيحاتنا

عنده بودي جارد ومدير أعمال.. شاهد عامل النظافة بعدما تحول لشخصية عامة| فيديو

لو بتدور علي شقة.. اعرفه كيفيه الحصول على تمويل عقاري

لا يوجد فائز بكل البطولات | مرتضى منصور يهنئ الأهلي بـ السوبر المصري

مُغتصب الجوائز وأتباعه أظافرهم قذرة.. صافي ناز كاظم تحذف منشورها عن بهاء طاهر وتسب محبيه

إلغاء امتحانات شهر أكتوبر قبل انعقادها بساعات .. شائعة جديدة تنفيها التعليم

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز قاتل على فالنسيا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة على الريق من العسل؟

أغرب معلومة عن الشيكولاتة .. هاني الناظر يكشف حقيقتها

خايفين يمسكوه.. نقل مصاب بكورونا باستخدام "ونش" في الصين

تعالج أمراضا خطيرة.. فوائد خارقة لفاكهة الكاكا

فيديو

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

تحذير من الوزراء للتجار .. لن نسمح بالاحتكار أو المبالغة في الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ