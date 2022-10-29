بورصة السيارات| تراجع جديد في أسعار أوفر برايس شيري أريزو 5.. تفاصيل

تشهد السيارة شيري اريزو 5 تراجعا ملحوظا في أسعار الأوفر برايس، فبعد أن تراوحت تلك القيمة مع بداية شهر اكتوبر بين 40 و50 ألف جنيه، يتوقع أن تنخفض خلال الايام القليلة الماضية، إلى نسبة تتراوح بين 15 ألفا وحتى 40 ألفا.

وتباع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 280 الف جنيه للفئة الاولى "مانيوال"، بينما يبلغ السعر الرسمي للفئة الثانية "اوتوماتيك" نحو 310 آلاف جنيه، و325 ألف جنيه للفئة الثالثة كاملة التجهيزات.

شيري اريزو 5

وتعتبر السيارة أريزو 5 واحدة من أبرز السيارات المقدمة من الشركة الصينية شيري داخل السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث تمتلك السيارة تصميم بلمسات انسيابية مع مصابيح أمامية وخلفية حادة، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، واضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية ذات إشارات ضوئية كهربائية التحكم.

شيري اريزو 5

وترتكز السيارة شيري اريزو 5 على جنوط رياضية 16 بوصة، بينما تضم من الداخل مقصورة تتسع لـ 5 افراد، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومنظومة الحماية الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى بعض التجهيزات ومنها شاشة عرض الوسائط، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وفتحة سقف كهربائية الاداء.

شيري اريزو 5

ويمكن للسيارة شيري اريزو 5 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد خلال مدة قدرها 11.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، 114 حصانا، مدعوم بناقل سرعات مانيوال خماسي وآخر أوتوماتيكي النقلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، و141 نيوتن/متر من عزم الدوران الاقصى.