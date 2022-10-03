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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022 .. صور

شيري تيجو 8 موديل
شيري تيجو 8 موديل 2022

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة شيري الصينية المقدمة بالسوق المحلي، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام تيجو 8 موديل 2022، وجاءت هذه الزيادة بنسبة قدرها 25 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة في مصر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022.

شيري تيجو 8 موديل 2022

تأتي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بقوة 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، مع محرك بسعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بينما تنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

شيري تيجو 8 موديل 2022

ودعمت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بجنوط 18 بوصة، بالإضافة إلى اضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، إلى جانب زجاج كهربائي للأبواب، وقفل مركزي، وكاميرا خلفية.

شيري تيجو 8 موديل 2022

وتحظى السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بعدة تجهيزات للحماية ومنها، نظام متابعة ضغط الإطارات، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، وخاصية التحكم في الجر، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وفرامل يد كهربائية، إلى جانب برنامج دعم المركبة عند المرتفعات والمنحدرات.

شيري تيجو 8 موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الاولى شيري تيجو 8 موديل 2022 بسعر 585 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه

الفئة الثانية شيري تيجو 8 موديل 2022 بسعر 625 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه.

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