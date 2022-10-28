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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تقدم شكل جديد من "تيجو 7 PLUS" بهذا السعر .. صور

شيري تيجو تيجو 7 PLUS
شيري تيجو تيجو 7 PLUS

تواصل شركة شيري من تعزيز تواجدها داخل السوق الصيني، بعد أن فتحت باب الحجز للنسخة الجديدة "تيجو 7 PLUS"، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، لتنضم إلى عائلة طرازات الـ SUV الشهيرة.

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وتشير التوقعات بانطلاق السيارة "تيجو 7 PLUS" الشكل الجديد بالصين يوم 7 نوفمبر، مع قيمة حجر لهذا الموديل بسعر يبدأ من 14.900 الف دولار وحتى 16.900 دولار داخل الاسواق الصينية.

شيري تيجو 7 PLUS 

شيري تيجو 7 PLUS 

 

ودعمت السيارة شيري "تيجو 7 PLUS" بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج 290 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع قوة قدرها 145 حصانا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات دبل كليتش.

شيري تيجو 7 PLUS 

وتحتوي السيارة شيري "تيجو 7 PLUS" على عدة تجهيزات ومنها، نظام ترفيهي يصل إلى 8 مكبرات صوتية طراز SONY، بالاضافة إلى شاشة كبيرة الحجم يبلغ قياسها 24 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الحديثة، وفتحة سقف، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة.

شيري تيجو 7 PLUS 

وتضم السيارة شيري "تيجو 7 PLUS" على خاصية التحذير عند مغادرة المسارات، وخاصية المكابح التلقائية في حالات الخطر، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بينما تظهر بتصميم خارجي انيق يضم شبكة كبيرة الحجم بلمسات من الكروم ذات فتحات متعددة المقاطع الهوائية.

شيري تيجو 7 PLUS 

وتمتلك شيري "تيجو 7 PLUS" مصابيح أمامية حادة المظهر ومصابيح ضباب بتقنية LED، وجنوط رياضية مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، ومنظومة عادم ثنائية، مع سبويلر خلفي رياضي، ومصابيح ضباب بالناحية الخلفية، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية.

شيري تيجو 7 PLUS تيجو 7 PLUS SUV السيارة تيجو 7 PLUS الشكل الجديد السوق الصينى

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