هل هي مذيعة حقًا..من الفتاة التي خطبها عامل النظافة على الهواء؟.. تفاصيل

عاد عامل نظافة واقعة الكشري للتريند من جديد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء عن خطبة المذيعة غدير أبو خزيم، من عامل النظافة صاحب واقعة الطرد من كشري التحرير.

خطوبة عامل النظافة ومذيعة مغمورة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بصورة صادمة ظهر بها عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير، وهو مُمسك بيد سيدة يُقال أنها مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة.

وظهر الثنائي وكأنهما داخل ستوديو تصوير أحد البرامج، الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة بين البعض متسائلين عن حقيقة الأمر.

ركوب التريند

انتشرت صورة عامل النظافة والمذيعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحت تعليق: "مذيعة خطبت عامل كشري التحرير على الهواء".

وأثار الخبر موجة من السخرية، فيما اعتبره البعض بمثابة تهريج من أجل مزيد من الشهرة وركوب التريند، التي برع عامل النظافة في استخدامها لصالحه.

المذيعة: من تواضع لله رفعه

وعلقت المذيعة غدير ابو خزيم، بعدما قامت بمشاركة الصور المتداولة عبر صفحتها الخاصة بموقع فيسبوك، قائلة: "الفيس كله اتقلب اهدوا شوية، من تواضع لله رفعه".

وأضافت: "بسببكم محمد اعتذر عن حضور مؤتمر المناخ معايا"، قبل أن تتابع: "كلنا من نسل آدم".

من هي غدير أبو خزيم؟

مذيعة مغمورة، كانت تعمل في قناة مجهولة تحمل اسم abc العربية، وتقدم برنامج رياضي تحت عنوان "بنت مصر"، تستضيف خلاله نقاد وأسماء مغمورة أيضا.

رحلت غدير عن القناة ، وانضم إلى قناة الحدث اليوم، وقدمت برنامج تحت عنوان “القانون بيقول ايه”، مع زميلها حسام أبو السعود.

وتركت غدير القناة مؤخرا، وأنشأت قناة عبر يوتيوب، تضم أقل من 20 مشتركا، وتقدم خلالها برنامج تحت عنوان "مع غدير"، تناقش من خلاله موضوعات مثيرة للجدل، مثل الحلقة التي قدمتها تحت عنوان "الدورة الشهرية للرجال"، والتي يُعتقد ان كافة الاتصالات بها وهمية، لجذب الانتباة ليس الا، وأثارت غدير أبو خزيم الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمها أولى حلقات برنامجها، الذي ناقشت خلاله قضية التقلبات المزاجية لدى الرجال، على العادة الشهرية لديهم.

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