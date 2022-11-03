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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ابنة عمتها شهرت بها.. تفاصيل التعدي بآلة حادة على الإعلامية إيمي شلباية

صدى البلد

خلاف بسيط، تطور إلى تراشق وشحن نفسي بين الاقارب، هذا ما حدث بين المذيعة الشيف إيمي شلباية وابنه عمتها، التي حضرت إليها مع زوجها في منزلها بحلوان، واستقبلتهما المذيعة دون أن تعلم أنهما يضمران الشر، حيث تعديا عليها بآلة حادة تسببت لها في ارتجاج بالمخ.

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الداخلية تكشف ملابسات الواقعة

كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات تعرض مذيعة بالقاهرة للضرب وإحداث إصابتها، حيث تبين ان نجلة عمتها وزوجها وراء ارتكاب الواقعة.

وكانت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، قد رصدت تداول خبر على إحدى الصفحات ب"فيس بوك" يتضمن تعرض إحدى السيدات للضرب وإحداث إصابتها داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالإنتقال والفحص والتقابل مع المذكورة، تبين إصابتها بإشتباه إرتجاج بالمخ، وتم نقلها لإحدى المستشفيات، وقررت بتضررها من ابنة عمتها وزوجها، بسبب قيامهما بالتشهير بها عبر "فيس بوك"، فحدثت مشادة بينهم تطورت إلى مشاجرة، قاما على إثرها بالتعدى على المصابة وإحداث إصابتها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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التعدي على إعلامية شهيرة

وتعرضت الإعلامية إيمي شلباية، مقدمة برنامج من كل بلد أكلة ومطبخ بالهنا، على القنوات الفضائية المصرية، للاعتداء على يد شخص وزوجته داخل شقتها بمدينة حلوان بالقاهرة، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

ونشرت ابنة الإعلامية إيمي شلباية؛ مقطع فيديو على صفحة والدتها الشخصية، ظهرت فيه الإعلامية ملقاة بلا حراك على سرير غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

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تحرك أمني

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، باستقبال سيدة مصابة بكدمات على رأسها ويشتبه إصابتها بارتجاج في المخ، وتم وضعها تحت الملاحظة بغرفة الرعاية المركزة لمدة 24 ساعة، جراء إعتداء شخصين عليها.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المصابة هي إعلامية شهيرة، حيث تعدى عليها رجل وزوجته مستخدمين آلة حادة داخل مسكنها بمدينة حلوان، ما نتج عنه إصابتها بارتجاج بالمخ وإصابات بالغة بسبب وجود خلافات بينهم، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خلافات عائلية بين الطرفين، وقيام المتهمين أثناء معاتبة الإعلامية إيمي شلباية، بالتعدي عليها بآلة حادة في منطقة الرأس، ما أدى لإصابتها بارتجاج في المخ.

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عقوبات مشددة تنتظر المعتدين

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.


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