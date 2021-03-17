علاج الدهون الثلاثية بالثوم والأعشاب من مطبخك

فربما تكون قد سمعت عن الدهون الثلاثية (TG) أثناء إجراء فحص بدني روتيني أو بعد اختبار الكوليسترول .

علاج الدهون الثلاثية وإعادة صحة قلبك إلى المسار الصحيح أمر يجب عدم إغفاله للحفاظ على صحة القلب وحمايتك من السكتات القلبية، لذا؛ إليك كيفية علاج الدهون الثلاثية فى البيت بمجموعة علاجات طبيعية من مطبخك جربيها بنفسك





علاج الدهون الثلاثية بالثوم







قبل البحث عن علاج الدهون الثلاثية سواء بالثوم أو أى من العلاجات الطبيعية الاخرى يعد متوسط الدهون للرجال والنساء البالغين بعد صيام ليلة كاملة هو 125 ، مع المستويات المثلى أقل من 100، أما المستويات العالية فهي 200 وما فوق.





أما إذا كانت مستوياتك تزداد صعودًا ، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية سيرتفع أيضًا.





تلاحظ جمعية القلب الأمريكية أن المستويات الأعلى، خاصة عندما يكون لديك أيضًا كوليسترول منخفض HDL (أو "جيد") أو كوليسترول LDL (أو "ضار") مرتبط بتصلب الشرايين الدهون الثلاثية .





علاج سريع للدهون الثلاثية



على الجانب الآخر قبل البحث عن علاج سريع للدهون الثلاثية يمكن أن تتسبب بعض الحالات الصحية في ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية ، لذا دع طبيبك يعرف تاريخك الطبي أو أي أعراض غير عادية قد تكون لديك





كما يقول جويل كان ، دكتوراه في الطب ، أستاذ الطب السريري في كلية الطب بجامعة واين ستيت في ديترويت وأستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة أوكلاند بومونت في روتشستر إن بعض الحالات مثل مقدمات السكري وأمراض الكبد وأمراض الغدة الدرقية يمكن أن تكون مسؤولة عن ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية .





لكن عوامل نمط الحياة لها تأثير كبير على

الدهون الثلاثية أيضًا لذلك قبل أن يصف طبيبك الدواء قد ترغب في محاولة خفضها بشكل طبيعي.





علاج مجرب للدهون الثلاثية







وفى السياق نفسه إذا كنت ممن يفضلون اللجوء إلى العلاجات الطبيعية لمحاربة ارتفاع الدهون الثلاثية وتبحثين عن علاج مجرب يجب الانتباه إلى أن الإفراط في تناول الطعام هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لارتفاع الدهون الثلاثية .

علاج الدهون الثلاثية في البيت





وفقًا لجمعية القلب الأمريكية يمكن علاج الدهون الثلاثية فى البيت كما يشدد الدكتور ميلر على أهمية اتخاذ خيارات غذائية صحية والحد من الكربوهيدرات البسيطة مثل تلك الموجودة في الخبز الأبيض والمكرونة والكعك والبسكويت والعديد من الوجبات الخفيفة "نظرًا لأن السكر الزائد يتم تحويله إلى دهون ثلاثية في مجرى الدم ، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات هرمون النمو







لخفض الدهون الثلاثية بشكل طبيعي

أما عن تساؤلات البعض عن أفضل علاج للدهون الثلاثية فتعد أحد أفضل الإجابات هو ضرورة حرق المزيد من السعرات الحرارية من خلال التمرين.





تبين أن التمارين الهوائية لها أكبر تأثير على خفض مستويات الدهون الثلاثية فوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب على البالغين ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني كل أسبوع.







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علاج الكوليسترول بالثوم والليمون



فى المقابل لا يقل الكوليسترول المرتفع فى الخطر عن الدهون الثلاثية وبعيدا عن العلاجات التى يستخدمها البعض مثل علاج الكلسترول بالثوم والليمون يعد تناول الأفوكادو والطهي بزيت الزيتون بدلًا من الزبدة طرقًا رائعة لإضافة هذه الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي. يحتوي زيت الزيتون أيضًا على حمض دهني آخر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 48 في المائة وحمايتك من الدهون الثلاثية والكوليسترول.



علاج الدهون الثلاثية بالأعشاب



على الجانب الاخر قبل البحث عن أعشاب لعلاج الدهون الثلاثية يجب التوقف عن السكر فهناك سبب رئيسي آخر للدهون الثلاثية وهو الدهون غير الصحية.



كما يوصي الدكتور ميللر بتناول كميات أقل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان ، وتجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على زيوت مهدرجة جزئيًا ، والتي تحتوي أيضًا على دهون متحولة . اكتشف المزيد من أفضل الأطعمة التي لن يأكلها أطباء القلب أبدًا .









المراجع موقع ""webmd