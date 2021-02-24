أضرار الدهون الثلاثية وحيل تخلصك منها بدون أدوية

ضرار الدهون الثلاثية كثيرة فقد تأتي معظم الأطعمة الدهنية على شكل دهون ثلاثية فعندما تأكل الكثير من السعرات الحرارية، يتم تحويل السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون ثلاثية وتخزينها في الخلايا الدهنية.





يعد المستوى المرتفع للغاية الذى قد يبدأ فى حدوث الكثير من أضرار الدهون الثلاثية هو 500 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر) أو أكثر.









أضرار الدهون الثلاثية







كثيرة هى أ ضرار الدهون الثلاثية عند ارتفاع مستوها فى الدم فقد تسبب العديد من المخاطر الصحية إليك أبرزها ..





-تورم البنكرياس





يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية إلى تورم البنكرياس. هذا يسبب ألم شديد في البطن، التقيؤ ، و الحمى . إذا تسربت العصارات الهضمية إلى خارج البنكرياس ، فقد تكون مهددة للحياة. يشمل العلاج إنقاص الوزن وتغيير النظام الغذائي.



-داء السكري من النوع 2



يزيد

يزيد ارتفاع الدهون الثلاثية من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري . بمقدار خمسة أضعاف.





-الدهون الثلاثية وأمراض القلب



يضاعف ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية من خطر الإصابة بأمراض القلب . الشباب الذين يعانون من ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب التي تزيد أربع مرات عن أولئك الذين لديهم ارتفاع طفيف في مستوى الدهون الثلاثية.



الدهون الثلاثية والسكتة الدماغية



السكتة الدماغية هي تلف الدماغ الناجم عن نقص إمداد خلايا الدماغ بالدم ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية إلى تقييد تدفق الدم داخل الأوعية، فإن المستويات العالية من الدهون الثلاثية هي عامل الخطر الأول للسكتة الدماغية.





علاج مجرب للدهون الثلاثية





ويعد أفضل علاج مجرب يحميك من اضرار الدهون الثلاثية هو اختيار الدهون الصحيحة دائما فليست كل الدهون ضارة لك فقد تتسبب الدهون المتحولة في قفز كوليسترول منخفض الكثافة (LDL أو "الضار") وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو الكوليسترول "الجيد").



مشروب للدهون الثلاثية



يعد أفضل مشروب للدهون الثلاثية هو عصير التفاح فهو غنى بالألياف القابلة للذوبان







يعتقد البعض أن بكتين التفاح يعد صحى لخفض الدهون الثلاثية بل يحسن صحة الجهاز الهضمي ويساعد في منع أو علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.







عندما يختلط مع الماء في الأمعاء ، فإن البكتين يشكل مادة شبيهة بالهلام يمكن أن تخفف من حركة الأمعاء.



يعتقد ممارسو الطب البديل أن بكتين التفاح يمكن أن يمنع أو يعالج مجموعة واسعة من الحالات الطبية بما في ذلك:



سرطان القولون

إمساك

داء السكري

إسهال

متلازمة القولون العصبي (IBS)





علاج الدهون الثلاثية بالثوم وبالأعشاب





تشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص أوراق الخرشوف فى الحد من اضرار الدهون و الكوليسترول في الجسم.



يحتوي الخرشوف أيضًا على مركب يسمى سينارين ، يُعتقد أنه يزيد إنتاج الصفراء في الكبد ويسرع من تدفق الصفراء من المرارة ، وكلاهما قد يزيد من إفراز الكوليسترول.



أما الثوم ومحاربته ل

تشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص أوراق الخرشوف فى الحد من اضرار الدهون و الكوليسترول في الجسم.يحتوي الخرشوف أيضًا على مركب يسمى سينارين ، يُعتقد أنه يزيد إنتاج الصفراء في الكبد ويسرع من تدفق الصفراء من المرارة ، وكلاهما قد يزيد من إفراز الكوليسترول.أما الثوم ومحاربته ل اضرار الدهون الثلاثية فقد يكون لمكملات الثوم واحتوائه على مركبات الأليسين ضدور كبير فى الحماية من اضرار الدهون الثلاثية





رجيم لحرق الدهون الثلاثية



على الجاب الأخر لتحمى نفسك من اضرار الدهون الثلاثية إلى رجيم حرق الدهون الثلاثية بثلاث خطوات بسيطة للحفاظ على انخفاض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم لديك



= تناول الخضراروات







أنت بحاجة لتناول الخضار. النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات هو دائمًا خيار صحي. توصي جمعية القلب الأمريكية باتباع نظام غذائي غني بهذه العناصر إلى جانب الحبوب الكاملة والمكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك.



= قل لا للدهون المشبعة







توجد هذه الدهون الضارة بالقلب في الغالب في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء. لكنها موجودة أيضًا في لحم الضأن ومنتجات الألبان الكاملة







لخفض نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم أو الحفاظ عليه في نطاق صحي للقلب ، فأنت تريد أقل من 5 إلى 6٪ من إجمالي سعراتك الحرارية يوميًا من هذه الدهون السيئة.





3=قل نعم لأحماض أوميجا 3 الدهنية







تعمل هذه الدهون الصحية على خفض مستويات الدهون الثلاثية. إذا كان لديك مستوى مرتفع من الدهون الثلاثية وانخفاض HDL أو مستوى LDL مرتفع ، فمن المرجح أن تتراكم الدهون في الشرايين.





= تناول المزيد من الألياف

تبين أن القول المأثور القديم صحيح. الفاصوليا والفول - إنها مفيدة لقلبك! الفاصوليا مليئة بالألياف القابلة للذوبان ، والتي من المعروف أنها تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار. تحتوي الأطعمة مثل الفول والعدس والشوفان وحتى التفاح على هذا المكون الصحي وهي رائعة للتحكم في نسبة الكوليسترول والسكر في الدم أيضًا وحمايتم من اضرار الدهون الثلاثية .







إذا كان لديك ارتفاع كبير في نسبة الدهون الثلاثية ، فستحتاج على الأرجح إلى دواء ، لأن هذا المستوى خطير. يمكن أن تسبب المستويات العالية جدًا ترسبات دهنية في الجلد والأعضاء الداخلية.