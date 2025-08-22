قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدد الأدوار المسموح بها في رخصة البناء بعد إلغاء الاشتراطات
تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات المرحلة الأولى .. تفاصيل
بعد استغاثة محامي شيرين.. الموسيقيين: لا علاقة لنا بالأمور الشخصية
طالبة إعلام تتهم موظفًا بالكلية بالتحرش في مدينة الإنتاج
يونيسف: إعلان المجاعة في غزة إقرار قانوني بعمق الكارثة الإنسانية
يونسيف: غزة تحولت إلى أسوأ مكان في العالم للأطفال بالعصر الحديث
صداقة أم زواج؟.. عودة شيرين لـ حسام حبيب
غزة تستغيث.. الأمم المتحدة تعلن المجاعة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.. والعالم أمام اختبار أخلاقي وسياسي حاسم
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: إعلان الأمم المتحدة تفشي المجاعة بغزة مؤشر خطير
تركيب عدادات الكهرباء لـ2856 وحدة بمشروع الـ607 عمارات إسكان اجتماعي
السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005
فن وثقافة

بعد استغاثة محامي شيرين.. الموسيقيين: لا علاقة لنا بالأمور الشخصية

ياسر قنطوش و شريين عبد الوهاب
ياسر قنطوش و شريين عبد الوهاب

ناشد المحامي ياسر قنطوش وزير الثقافة ونقابة الموسيقيين التدخل لإنقاذ شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب.

قال مصدر بنقابة المهن الموسيقية لموقع صدى البلد إن النقابة لا علاقة لها بالأمور الشخصية والعائلية وأنها لا تتدخل في حياة أعضائها الشخصية بأي شكل من الأشكال.

يذكر أن المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلن تنحيه عن الدفاع عنها؛ بعد عودتها للفنان حسام حبيب، موجها استغاثة لوزير الثقافة؛ لمحاولة إنقاذها.

شيرين عبد الوهاب تعود لـ حسام حبيب

وأكد المحامي ياسر قنطوش، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب طلبت التصالح في جميع القضايا المرفوعة ضد طليقها الفنان حسام حبيب؛ بعد عودتها إليه.

وقال قنطوش في بيان له: «إزاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة، وحرصًا على الفنانة من هذا الشخص الذي حوّل حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات؛ تَحمَّلتُ الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها»

وأضاف: «وعلى مدار السنوات، والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا، وإن شاء الله قريبًا تحصل على تعويض كبير وتعود لها قنوات اليوتيوب، ولكن في هذه الفترة ظهر هذا الشخص مرة أخرى، وفوجئت بمكالمة من الفنانة تقول لي بالحرف الواحد: (الحقني)، وتستنجد بنا، ويعلم الله أن ذلك حدث كثيرًا، وكنت أنزل في أوقات متأخرة.

وواصل: «كنت أنزل فجرًا أنا وزملائي المحامين في مكتبي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد توسّلها وطيبتها، كنا في كل مرة ننزل على رغبتها ونقوم بالتنازل.. أما الآن، هناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يَمْثُل حتى الآن في التحقيقات، وفوجئت أمس بمكالمة منها وهي تبكي ومنهارة، وإذ بهذا الشخص بجوارها».

واستطرد المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب،: «سمعت صوته، وكنت خارج القاهرة، وحاولت الاتصال بها مرة أخرى؛ فوجدت الهاتف مغلقًا، فحاولت كثيرًا دون جدوى، وعلى الفور طلبت من 3 من زملائي المحامين في المكتب، التوجه إلى منزلها؛ للاطمئنان عليها، وطلبت منهم عدم التحرك؛ حتى أسمع صوتها".

وقال: "بالفعل تم توجيه الزملاء، وتمت رؤية هذا الشخص في منزلها، وأنه ما زال موجودًا هناك، وأنها في حالة غير طبيعية، وقامت من جانبها بنهر المحامين الذين حضروا للاطمئنان عليها».

وأكمل المحامي في بيانه: «وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوءًا كل يوم، وإزاء أمانتي المهنية، ويعلم الله أني حاولت كثيرًا معها لكي تسافر إلى خارج البلاد والبُعد عن هذا الشخص، لكنها في كل مرة توعدني بأنها ستفعل ذلك، رغم أن دوري يقتصر على متابعة القضايا التي تم تحقيق نجاحات كبيرة فيها بفضل الله وجهودنا، إلا أنني كمحامٍ، كان يجب أن أشارك موكلتي بما تم في القضايا، والحمد لله نجحنا في معظمها».

وواصل: «لذلك، وحرصًا مني عليها وعلى صحتها؛ أطالب وزير الثقافة- باعتباره المسؤول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية- بسرعة التدخل، ومخاطبة وزارة الصحة؛ لانتداب لجنة طبية لمتابعة حالتها، وإبعادها عن هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون إلى تدميرها صحيًا ونفسيًا والقضاء على هذه القوة الفنية».

واختتم بيانه: «أخيرًا، أتمنى التوفيق للفنانة فيما هو قادم، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، انتهى دوري كمستشار قانوني، وأتمنى لها التوفيق والنجاح».

