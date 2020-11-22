أبرزها الثوم.. بدون أدوية علاجات سريعة للدهون الثلاثية

قبل أن تطال قلبك وتصيبك بأمراض مثل السكتات الدماغية والأزمات القلبية إليك علاجات طبيعية سريعة ومجربة للدهون الثلاثية بعيدا عن الأدوية وفقا لموقع " webmed " عن طريق إجراء بعض التعديلات البسيطة فى أسلوب حياتك للتخلص من الدهون الثلاثية إليك أبرزها.



- عليك تناول كميات أقل من الدهون والسكر

-ممارسة الرياضة بصفة منتظمة فمن المرجح وجعل التمارين جزءًا من حياتك اليومية



- املأ نصف الطبق بالخضراوات أو الفاكهة ثم املأ ربعًا بحبوب غنية بالألياف مثل الكينوا أو الأرز البني تناول المزيد من الألياف في نظامك الغذائي إلى تقليل امتصاص الدهون والسكر في الأمعاء الدقيقة، مما يساعد على تقليل كمية الدهون الثلاثية في الدم.

-حاول تناول دوائك في نفس الوقت كل يوم - على سبيل المثال ، مع الإفطار أو العشاء









-تناول الثوم فإن المركبات النشطة في الثوم فى تقليل من مستويات LDL والدهون الثلاثية



- تناول بذور الكتان فهى مساهم رئيسي في أمراض القلب والأوعية الدموية. ببساطة قم بطحن ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان كل يوم. أضفه إلى الحبوب أو العصائر أو الزبادي.

- يمكنك إتباع رجيم لخفض الدهون الثلاثية عن طريق اتباع حمية منخفضة الكربوهيدرات والتقليل من السكر المضاف وتحويل الكربوهيدرات الزائدة في نظامك الغذائي إلى دهون ثلاثية وتخزينها في الخلايا الدهنية فيمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات إلى انخفاض كبير في مستويات الدهون الثلاثية في الدم ، خاصةً عند مقارنتها بنظام غذائي منخفض الدهون.





يمكن أن يؤدي تناول الدهون المتحولة أيضًا إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية في الدم فيمكن للنظام الغذائي الغني بالدهون المتحولة أن يزيد من نسبة الدهون الثلاثية في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب.







=يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات إلى انخفاض كبير في مستويات الدهون الثلاثية في الدم ، خاصةً عند مقارنتها بنظام غذائي منخفض الدهون.



-يمكن أن يؤدي تناول الدهون المتحولة أيضًا إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية في الدم فيمكن للنظام الغذائي الغني بالدهون المتحولة أن يزيد من نسبة الدهون الثلاثية في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب.











المراجع موقع



" " webmed "



حيل سريعة تخلصك من الدهون الثلاثية ..الثوم أبرزه