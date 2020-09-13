مع قرب الشتاء.. 5 أيام لاكتشاف الفرق بين كورونا والأنفلونزا

كشفت دراسة حديثة أن هناك فرقا بين الإصابة بالفيروس التاجي كورونا وبين الانفلونزا ، ولكن يقع الكثير في عدم معرفة إصابته بأي منهم لتشابه الأعراض ولاسيما مع دخول فصل الشتاء والذي يكثر فيه الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.





أشارت الدراسة إلى أن كلا المرضين يشتركان في أعراض متشابهة، وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أعراض الإنفلونزا يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة ويمكن أن تشمل حمى مفاجئة وجسم مؤلم وشعور بالتعب أو الإرهاق وسعال جاف والتهاب في الحلق وصداع.





لكن هذه الأعراض شوهدت أيضًا لدى مرضى فيروس كورونا كما تعد صعوبة النوم وفقدان الشهية والإسهال أو آلام البطن والشعور بالمرض هي أيضًا أعراض مرتبطة بالأنفلونزا،





وتتمثل إحدى الطرق التي يمكن بها تمييز فيروس كورونا في فقدان حاسة التذوق والشم، وفقًا لأرنولد مونتو، عالم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيجان، وكارل فيلبوت، خبير الأذن والأنف والحنجرة بجامعة إيست أنجليا.





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قد يفقد الأشخاص المصابون بالأنفلونزا أو نزلات البرد واحتقان الأنف أيضًا حاسة الشم. وقال مونتو لصحيفة The Washington Post الأمريكية، إنه حتى الآن ، فإن فيروس كورونا لديه علامة منبهة واحدة فقط - فقدان مميز للتذوق والشم،





لكن وفقًا لفيلبوت، فإن الاختلاف مع كورونا فيروس COVID-19 هو أن الخسارة مفاجئة وأكثر عمقًا، مما يؤثر على القدرة على التمييز بين الحلو والمر، وقد يحدث دون انسداد الأنف.





وحسب موقع "express"، الخلاصة بعد دراسة صغيرة أعطت اختبارات الشم والتذوق لـ 30 شخصًا - 10 تم تشخيص إصابتهم ب فيروس كوروناـ COVID-19 ، و 10 مصابين بنزلات البرد ، و 10 عملوا كمجموعة تحكم صحية.





قال Philpott إن النتائج تقدم طريقة للتمييز بين كورونا COVID-19 والإنفلونزا أو الزكام عندما لا تتوفر الاختبارات التقليدية.





وأضاف أن الأشخاص الذين يشتبهون في إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد COVID-19 قد يفحصون أنفسهم في المنزل عن طريق استنشاق منتجات مثل القهوة أو البرتقال.





كما من الأعراض الأخرى التي قد تساعد في التمييز بين الفيروس التاجي و الإنفلونزا ضيق التنفس، وهو مصطلح يشير إلى صعوبة التنفس.





وتسرد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) هذا كواحد من عرضين فقط لا يتشاركان عادة مع الأنفلونزا (الآخر هو فقدان التذوق والشم).





كما قدم العلماء نصيحة وهي لأي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال مستمر جديد أو فقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق هو الخضوع لاختبار فيروس كورونا ، و يجب إجراء الاختبار في الأيام الخمسة الأولى من ظهور الأعراض.





وتابع العلماء أن "في الأيام من اليوم الأول إلى الرابع من أعراضك، يمكنك إجراء الاختبار في المعمل أو في المنزل، إذا كنت تطلب مجموعة أدوات اختبار منزلية في اليوم الرابع ، فقم بذلك بحلول الساعة 3 مساءً.



