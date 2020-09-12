AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة تكشف العلاقة بين التوحد ولقاحات الإنفلونزا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:16 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
كشفت أحدث الأبحاث حول مخاطر التوحد عن عدم وجود صلة بين التوحد ولقاحات الإنفلونزا التي تُعطى للنساء الحوامل، ويقول الخبراء إنه من المهم للمرأة الحامل أن تحصل على لقاح الأنفلونزا لحماية نفسها وطفلها الذي لم يولد بعد من المرض.

هذا البحث هو الأحدث في قائمة طويلة من الدراسات التي خلصت إلى عدم وجود علاقة بين اللقاحات وخطر التوحد، وتوصلت دراسة أخرى إلى عدم وجود صلة بين لقاح الإنفلونزا والتوحد.

لم تجد الدراسة السويدية التي نُشرت الأسبوع الماضي أي فرق كبير بين الأطفال المولودين لنساء تلقين لقاح الإنفلونزا وأولئك الذين لم يولدوا.

بقيادة الدكتور جوناس لودفيغسون من معهد كارولينسكا في ستوكهولم ، استخدم الباحثون بيانات من سجلات الصحة الوطنية عن الأطفال المولودين بين أكتوبر 2009 وسبتمبر 2010.

خلال ذلك الوقت وُلد ما يقرب من 40.000 طفل لأمهات تلقين لقاح الإنفلونزا وأكثر من 29.000 طفل ولدوا لأمهات لم يتلقين اللقاح.

يقول الخبراء إن أعراض التوحد تظهر عادة قبل سن الثالثة ، عادة بين 18 و 24 شهرًا، وبعد سبع سنوات من جمع البيانات الأولية ، لم ير الباحثون أي اختلاف كبير في معدلات اضطراب طيف التوحد بين الأطفال.

تم أخذ العديد من العوامل المحتملة مثل تدخين الأم والطول والوزن وعمر الأم والثلث والاعتلال المشترك في الاعتبار في الدراسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: نقص هذا العنصر بجسم الأطفال يقلل من فعالية اللقاحات

لو حامل واتصابتي.. خطر يهدد الأطفال المولودين لأمهات أصيبن بفيروس كورونا

اطمئنوا.. الأطفال أقل عرضة لفيروس كورونا في المدارس

دراسة.. تعرف على علاقة لقاح الأنفلونزا وإصابة الأطفال بالتوحد أثناء الحمل

ترشيحاتنا

ماركة عالمية وباليورو.. سعر غير متوقع لـ تي شيرت درة في أحدث جلسة تصوير

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور

أمير عزمي مجاهد يتلقى عزاء والده في مقابر العائلة.. فيديو وصور

بعد إخلاء سبيله.. ترحيل صالح جمعة إلى نيابة الجيزة لاتهامه في واقعة أخرى

انفجارات هزت 3 دول عربية في 72 ساعة.. تفاصيل

بفستان جذاب.. إلهام شاهين تروج لفيلمها الجديد حظر تجول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور