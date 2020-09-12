دراسة تكشف العلاقة بين التوحد ولقاحات الإنفلونزا

كشفت أحدث الأبحاث حول مخاطر التوحد عن عدم وجود صلة بين التوحد ولقاحات الإنفلونزا التي تُعطى للنساء الحوامل، ويقول الخبراء إنه من المهم للمرأة الحامل أن تحصل على لقاح الأنفلونزا لحماية نفسها وطفلها الذي لم يولد بعد من المرض.
هذا البحث هو الأحدث في قائمة طويلة من الدراسات التي خلصت إلى عدم وجود علاقة بين اللقاحات وخطر التوحد، وتوصلت دراسة أخرى إلى عدم وجود صلة بين لقاح الإنفلونزا والتوحد.
لم تجد الدراسة السويدية التي نُشرت الأسبوع الماضي أي فرق كبير بين الأطفال المولودين لنساء تلقين لقاح الإنفلونزا وأولئك الذين لم يولدوا.
بقيادة الدكتور جوناس لودفيغسون من معهد كارولينسكا في ستوكهولم ، استخدم الباحثون بيانات من سجلات الصحة الوطنية عن الأطفال المولودين بين أكتوبر 2009 وسبتمبر 2010.
خلال ذلك الوقت وُلد ما يقرب من 40.000 طفل لأمهات تلقين لقاح الإنفلونزا وأكثر من 29.000 طفل ولدوا لأمهات لم يتلقين اللقاح.
يقول الخبراء إن أعراض التوحد تظهر عادة قبل سن الثالثة ، عادة بين 18 و 24 شهرًا، وبعد سبع سنوات من جمع البيانات الأولية ، لم ير الباحثون أي اختلاف كبير في معدلات اضطراب طيف التوحد بين الأطفال.
تم أخذ العديد من العوامل المحتملة مثل تدخين الأم والطول والوزن وعمر الأم والثلث والاعتلال المشترك في الاعتبار في الدراسة.
هذا البحث هو الأحدث في قائمة طويلة من الدراسات التي خلصت إلى عدم وجود علاقة بين اللقاحات وخطر التوحد، وتوصلت دراسة أخرى إلى عدم وجود صلة بين لقاح الإنفلونزا والتوحد.
لم تجد الدراسة السويدية التي نُشرت الأسبوع الماضي أي فرق كبير بين الأطفال المولودين لنساء تلقين لقاح الإنفلونزا وأولئك الذين لم يولدوا.
بقيادة الدكتور جوناس لودفيغسون من معهد كارولينسكا في ستوكهولم ، استخدم الباحثون بيانات من سجلات الصحة الوطنية عن الأطفال المولودين بين أكتوبر 2009 وسبتمبر 2010.
خلال ذلك الوقت وُلد ما يقرب من 40.000 طفل لأمهات تلقين لقاح الإنفلونزا وأكثر من 29.000 طفل ولدوا لأمهات لم يتلقين اللقاح.
يقول الخبراء إن أعراض التوحد تظهر عادة قبل سن الثالثة ، عادة بين 18 و 24 شهرًا، وبعد سبع سنوات من جمع البيانات الأولية ، لم ير الباحثون أي اختلاف كبير في معدلات اضطراب طيف التوحد بين الأطفال.
تم أخذ العديد من العوامل المحتملة مثل تدخين الأم والطول والوزن وعمر الأم والثلث والاعتلال المشترك في الاعتبار في الدراسة.